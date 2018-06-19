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В центре Ярославля собственник незаконно разрушил часть исторической усадьбы
19 июня 2018 08:21
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Сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия пришли с внеплановой проверкой в «Усадьбу Шапулиных – Сорокиных: флигель западный», которая находится в самом центре Ярославля на улице Большая Октябрьская. Специалисты увидели, что собственник исторического здания начал разрушать несущие стены здания.
– В охранном обязательстве прописаны требования к сохранению объекта культурного наследия, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. — Необходимы разработка проектной документации и согласование ее в уставном порядке, а затем получение разрешения на выполнение работ. Разрешение на данном объекте собственник не получал и разобрал здание самовольно.
Кирпичное здание объекта построено в конце XIX века как служебная хозяйственная постройка в составе городского усадебного комплекса. В начале ХХ века в здании размещались прачечная и погреб. Сама усадьба в середине XIX принадлежала ярославским купцам Шапулиным. В начале ХХ века – потомственному почетному гражданину города Ярославля Сергею Сорокину.
Как утверждают специалисты, флигель имеет градостроительное значение, формируя линию исторического квартала и облик улицы.
Сотрудники департамента готовят акт, по которому собственник здания должен будет восстановить стены старинной усадьбы.
– Если требования будут проигнорированы, мы вправе изъять данный объект, – сказал Александр Филяев.
За состоянием памятников архитектуры в Ярославле следят и общественники, они называют себя «культурный патруль». Волонтёры насчитали в городе десять аварийных памятников.
Фото: Правительство Ярославской области
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