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Город

В центре Ярославля собственник незаконно разрушил часть исторической усадьбы

19 июня 2018 08:21
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культурное наследие, Ярославль

Сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия пришли с внеплановой проверкой в «Усадьбу Шапулиных – Сорокиных: флигель западный», которая находится в самом центре Ярославля на улице Большая Октябрьская. Специалисты увидели, что собственник исторического здания начал разрушать несущие стены здания.

– В охранном обязательстве прописаны требования к сохранению объекта культурного наследия, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. — Необходимы разработка проектной документации и согласование ее в уставном порядке, а затем получение разрешения на выполнение работ. Разрешение на данном объекте собственник не получал и разобрал здание самовольно.

Кирпичное здание объекта построено в конце XIX века как служебная хозяйственная постройка в составе городского усадебного комплекса. В начале ХХ века в здании размещались прачечная и погреб. Сама усадьба в середине XIX принадлежала ярославским купцам Шапулиным. В начале ХХ века – потомственному почетному гражданину города Ярославля Сергею Сорокину.

Как утверждают специалисты, флигель имеет градостроительное значение, формируя линию исторического квартала и облик улицы.

Сотрудники департамента готовят акт, по которому собственник здания должен будет восстановить стены старинной усадьбы.

– Если требования будут проигнорированы, мы вправе изъять данный объект, – сказал Александр Филяев.

За состоянием памятников архитектуры в Ярославле следят и общественники, они называют себя «культурный патруль». Волонтёры насчитали в городе десять аварийных памятников.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
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