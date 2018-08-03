В Ярославле запретят шуметь возле ТЮЗа: почему

С 22 августа оставлять машины возле ТЮЗа будет нельзя. Но только с десяти часов вечера и до шести часов утра. В мэрии пояснили, почему пошли на такие меры. Оказывается, молодёжь, которая приезжает к ТЮЗу на своих автомобилях, слишком громко слушает музыку. И вообще ведёт себя слишком активно. А это очень мешает жильцам близлежащих домов.



— Остановка и стоянка машин будет запрещена в целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения соблюдения уровня шума вечером и ночью, — пояснили в мэрии Ярославля.



Напомним, на музыку, кальяны и алкоголь возле ТЮЗа ругался мэр Ярославля Владимир Слепцов. За дебош в центре города подчинённым мэра доставалось чуть ли не каждую неделю на общегородских планёрках. Владимир Слепцов требовал убрать «тёмные силы», которые оккупировали улицу Свободы. Похоже, сделать это всё же удастся.

