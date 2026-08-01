«До первой звезды…» Что означает включение Дурова в список террористов и чем это грозит пользователям Telegram

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

30 июля стало известно, что Росфинмониторинг включил сооснователя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Основание — предъявление миллиардеру обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Первый вопрос, возникающий в голове почти каждого пользователя: посадят ли теперь за оплату звезд и Telegram Premium? Здесь комментарии пока обнадеживающие — о каком-либо запрете на это власти не сообщали.

ФСБ сообщила утром в среду, 29 июля, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявляется в международный розыск. Ему предъявили обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности». Это решение связано с расследованием деятельности чат-бота «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья»*. ФСБ установила многочисленные факты использования этого чат-бота спецслужбами Украины. Вместе с МВД и СК начиная с июля 2025 года задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, которых через этот чат заставили совершить «по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы», а также быть курьерами. Эти подростки и молодые люди были задержаны в нескольких регионах, в том числе в Петербурге, Ленинградской области и Московском регионе. Запрещенная информация администрацией Telegram не удалена, как и другие многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями, подчеркивают в ФСБ. Последствиями, по данным службы, стали «многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб». Что касается Дурова, его статья 205.1, часть 1.1 — это «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение теракта». Санкции по ней предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы. Учитывая многоэпизодность уголовного дела, перспективы у Павла нерадужные.

Попадание в список лиц, возможно, причастных к экстремистской деятельности, влечет за собой полную блокировку банковских счетов, запрет на любые финансовые операции. Исключение — операции по получению и расходованию зарплаты в размере не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также уплата налогов и штрафов.

Что теперь?

В Росфинмониторинге объяснили «Фонтанке», что в соответствии с законом «организации, осуществляющие операции с денежными средствами, иным имуществом, обязаны заморозить денежные средства и иные активы лиц, включенных в перечень». При этом из этих средств допускаются гуманитарные выплаты на обеспечение жизнедеятельности самого человека и его семьи.

«Дополнительно сообщаем, что указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо», — добавили в ведомстве.

Никаких звезд для Дурова

Адвокат Алена Савельева рассказала «Фонтанке», что после внесения Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов всё еще остается безопасным: использование и ведение телеграм-каналов, покупка премиум-аккаунтов и звезд в мессенджере. Это объясняется тем, что отсутствует судебное решение о признании юрлица Telegram экстремистской или террористической организацией.

Всё, что касается Telegram, законно и безопасно. Однако надо следить за новостями, включат ли юрлицо мессенджера куда-либо. Всё это делается через суд. Алена Савельева адвокат

По словам юриста, ситуация с переводом денежных средств Павлу Дурову или отправкой ему сообщения за звезды в Telegram носит двоякий характер».

Сейчас в Telegram можно отправить Павлу Дурову личное сообщение за 11 250 звезд (примерно 18 тысяч рублей).

«С одной стороны, важен умысел. Лицо, которое переводит деньги Дурову или совершает нечто подобное, должно предполагать, что средства направляются для совершения незаконных целей. Следователь должен доказать умысел. Однако с учетом нашей правоохранительной практики, могут привлекать за звезды Дурову», — объяснила она.

Адвокат Савельева из-за рисков всё же предостерегает тех, кто вдруг захочет перевести звезды Павлу Дурову через мессенджер Telegram. «Я бы рекомендовала этого не делать, потому что мы не знаем, как это будет восприниматься следствием», — добавила она.

Кроме того, адвокат заметила, что необязательно ставить звездочку для маркировки Павла Дурова о внесении в реестр Росфинмониторинга, как это делается с иноагентами. «Нет за это ответственности, но некоторые СМИ ставят, чтобы снизить риски», — поделилась Алена Савельева.

«Сначала подумайте, что вы делаете»

Пользователям мессенджера Telegram стоит внимательнее относиться к переводам денежных средств через платформу после внесения Павла Дурова в список террористов и экстремистов, заявил ТАСС адвокат Александр Добровинский.

«Читать новостные каналы и писать комментарии не запрещается, но относительно переводов денег, сначала подумайте, что вы делаете и зачем. А потом подумайте еще три раза. Всё же, что касается дальнейшей деятельности мессенджера, зависит только от самого Павла [Дурова]», — сказал он.

Адвокат Дмитрий Рощин сообщил РИА Новости, что денежный перевод Дурову может считаться финансированием терроризма.

«После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями. Кроме того, перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставляются именно на финансирование террористической деятельности», — заявил юрист.

«Данный список делает конкретного человека нерукопожатным: создает зону риска для любого, кто взаимодействует с включенным лицом. Любой, даже символический „донат“ Павлу сейчас может быть квалифицирован как финансирование экстремистской деятельности», — предупредил президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский (цитата по РИА Новости).

По его словам, волонтерство или участие в мероприятиях, организуемых включенным в список лицом, могут стать основанием для уголовного преследования, в том числе международного.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил РБК, что «претензии сформулированы к Дурову, новых требований к Telegram нет, поэтому ни для Telegram, ни для пользователей ничего не изменилось».