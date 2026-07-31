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Развлечения Инфографика Впервые спустя 11 лет: чем ярославцев удивит августовское небо

Впервые спустя 11 лет: чем ярославцев удивит августовское небо

Рассказываем об астрономических явлениях

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Астрономические явления в августе 2026 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАстрономические явления в августе 2026 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Астрономические явления в августе 2026 года

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Август для ярославцев выдастся по-настоящему богатым на астрономические явления. Этот месяц смело можно назвать самым звездным за всё лето 2026 года.

Начиная с 2-го числа небо превратится в настоящую сказку. Подробнее о предстоящих явлениях 76.RU рассказали в культурно-просветительском центре В. В. Терешковой.

Что можно увидеть на небе из Ярославля в августе?

  • 2–15 августа — комета Темпеля 2. Эту комету называют самой яркой летом. Кстати, понаблюдать за ней можно с помощью обычного бинокля;

  • 12 августа — солнечное затмение. Помните, как в 2015 году все с нетерпением ждали солнечное затмение? Солнце тогда закрыло 2/3 Луны. Это случилось 20 марта. О следующем таком явлении тогда говорили, что ждать еще долго — до августа 2026 года. Но вот это время пришло спустя 11 лет! Кстати, полное солнечное затмение случится только 25 мая 2140 года.

Напоминаем, никогда не смотрите на затмение через бинокль, телескоп, какие-либо очки, поляризационный фильтр или цветное стекло — ни один из этих способов не защитит ваши глаза, и вы можете потерять зрение. Лучше всего отправиться в планетарий, достать маску сварщика или использовать солнечный фильтр.

  • 12 августа — выравнивание шести планет: Венеры, Меркурия, Марса, Юпитера, Урана и Нептуна. Утро среды начнется с настоящего парада планет: все они выстроятся в дугу перед рассветом;

  • 12–13 августа — метеорный поток Персеид. Самый крупный и популярный звездопад за весь год. Ночью за час может падать до 100 звезд.

Собрали все самые важные даты в карточке | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаСобрали все самые важные даты в карточке | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Собрали все самые важные даты в карточке

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Из астрономических событий, которые будут хорошо наблюдаться на территории нашей местности, стоит выделить метеорный поток Персеид в ночь с 11 на 12 августа. Что касается кометы, точный прогноз дать сложно. Предположительно, она будет видна невооруженным глазом слабо или не будет видна вовсе», — сообщил 76.RU астрофотограф и заведующий сектором культурно-просветительского центра В. В. Терешковой Александр Чернышев.

Кстати, небо над Ярославской областью даже может порадовать северным сиянием. Такое явление случилось, например, 29 сентября 2025 года. Волшебные снимки можно посмотреть здесь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Солнечное затмение Звездопад Комета Астрономическое явление
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