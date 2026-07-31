«Я на звук дыхания еду»: как незрячая лыжница стала трехкратной паралимпийской чемпионкой — видео

Анастасия рассказала, как пришла в спорт и что чувствовала после победы на Играх Источник: 59.RU

Анастасия Багиян в этом году в составе сборной России участвовала в зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине и завоевала сразу три золотые медали, став трехкратной паралимпийской чемпионкой. Лыжница лишилась зрения из-за травмы в подростковом возрасте, а спортом стала заниматься, чтобы побороть зарождающуюся депрессию.

«В детстве я особо спортом не занималась, нельзя было, — вспоминает девушка. — И потом, к старшим классам, стало как-то интересней, подумала попробовать. Случайным образом выбрала лыжи. Сейчас не жалею».

Ей понадобился спортсмен-ведущий, или гайд, — тот, кто будет вести ее по тренировочным и соревновательным трассам. Гайдом стал Сергей Синякин. Во время гонок его голос — единственный ориентир для лыжницы.

«У Сергея микрофон, и, если мы просто движемся и ничего особенного не происходит, он может просто дышать, и я на звук его дыхания еду. Если есть какие-то отдельные нюансы: повороты или еще что-то, конечно, он это проговаривает. На спусках дает палку», — говорит Анастасия.

Рассказ Анастасии о Паралимпиаде и ее впечатления от побед — в видео выше .