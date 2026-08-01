«Удаленка, гибкий график»: 21-летняя зумерша откликнулась на вакансию и потеряла 83 тысячи рублей — как работает схема

Ростовчанка написала заявление в полицию Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

21-летняя жительница Ростова Диана лишилась 83 тысяч рублей, пытаясь устроиться ассистентом AI-проектов. Вакансия с доходом от 65 тысяч, удаленкой и обучением с нуля нашлась в телеграм-канале, который позиционирует себя как площадку с предложениями заработка для фрилансеров. Но вместо работы соискательница получила мошенническую схему-многоходовку с фейковым сайтом, подставным юристом и липовым ботом Росфинмониторинга. Аккаунты злоумышленников до сих пор активны. История этого развода — в материале 116.RU.

«Всё как обычно. Вообще всё обыкновенно»

Диане 21 год, она работает барменом, но мечтает сменить общепит на онлайн-заработки. В поисках работы мечты девушка мониторила каналы с вакансиями — и вот наткнулась на вроде бы подходящую. По ее словам, объявление выглядело совершенно стандартно: ассистент AI-проектов, гибкий график — от четырех часов в день, оплачиваемое обучение, поддержка наставника и стабильные выплаты. Среди обязанностей: проверять работу искусственного интеллекта, вносить правки по готовым инструкциям, фиксировать задачи во внутренней системе.

— Я откликнулась. Написала девочке, которая указана менеджером. Меня записали на собеседование. У них, кстати, очень много собеседований, звонков — я так поняла, система отработанная, — рассказывает пострадавшая.

В назначенный день ей прислали ссылку на Zoom-конференцию. Первым на связь вышел человек, назвался Андреем. Расспрашивал про опыт, рассказывал о компании, задачах, оплате.

— Всё как обычно. Вообще всё обыкновенно, — описывает то собеседование Диана.

Затем Андрей сообщил: кураторов будет двое. К Zoom-конференции подключился один из кураторов — представился Германом. Именно он взялся за «техническую часть»: настройку рабочего аккаунта. Скинул ссылку на сайт и попросил зарегистрироваться.

И тут началось всё самое интересное.

Аферисты прикидываются работодателями и даже проводят собеседования Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Сейчас мы зайдем — и ты себе обратно переведешь»

Сразу после регистрации на сайте с банковской карты Дианы без каких-либо СМС-подтверждений списали деньги. Сумма ушла на счет, привязанный к номеру телефона.

Герман, со слов соискательницы, отреагировал эмоционально: «Ой-ой-ой, это на рабочий аккаунт ушли деньги. Сейчас мы зайдем — и ты себе обратно переведешь».

Диана зашла в «личный кабинет» на, как позже оказалось, фишинговом сайте. Баланс: 167 долларов. Сделать с ними ничего было нельзя — ни обменять на рубли, ни вывести на свой счет.

— Он говорит: это международная платформа, видимо, конвертировалось в доллары, так площадке удобнее. Я, мол, первый раз с таким сталкиваюсь, вы нас простите. Я до вечера буду сидеть с вами, пока не решим, — передает его слова Диана.

Выход «юриста»

Следующим этапом стало общение с «юристом». Герман сообщил, что нашел специалиста, работающего с их компанией, и в Zoom появился третий — некий Дмитрий.

— Юридическим языком объясняет: «Вы случайно открыли валютный счет за границей. Нужно легализовать долларовый счет — и тогда сможете распоряжаться деньгами, — мошенники продолжали дожимать свою жертву».

Дмитрий вывел Диану на фейковый бот якобы от Росфинмониторинга. В переписке с ним девушку попросили прислать чеки о «случайном» переводе. А затем припугнули: статьи 173 и 193 УК РФ, отмывание денег, уголовная ответственность.

— Я слушаю его, отправляю чеки и объясняю, что это не специально, — продолжает несостоявшийся фрилансер.

Телефонные и цифровые мошенники выдумывают всё новые схемы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Мосбиржа», счет-фактура и тишина

А затем Дмитрий, по словам Дианы, заявил, что для легализации 90% средств нужно конвертировать рубли в доллары якобы через Московскую биржу. Схема все усложнялась.

— Он говорит: «На Мосбирже покупают доллары, рубли, вообще все валюты. Мы сейчас конвертируем ваши рубли в доллары, и вы с того сайта спокойно выведете на долларовую карту. Это безопасно, всё в казне хранится. Вам придет счет-фактура».

Счет-фактура действительно пришла, но она тоже оказалась подделкой. Деньги утекли на подставной счет — так Диана потеряла 83 тысячи рублей.

Дроппер из Перми с египетским паспортом

Поняв, что ее просто разводят, девушка написала заявление в полицию. Счет, куда она перевела деньги, оказался зарегистрирован на жителя Перми. У него египетский паспорт, российская регистрация и, как выяснилось, красный диплом российского вуза, полученный в июле этого года.

— Я ему звонила. Он что-то отвечал, потом сбрасывал. Потом просто сбрасывает, трубку не берет, — рассказывает Диана.

В МВД, с ее слов, рассматривают две версии: либо он — звено в цепочке, либо просто продал карту мошенникам. Сотрудники полиции также предполагают, что деньги через несколько счетов уходили на финансирование ВСУ. Сейчас пермяка разыскивают: если найдут на территории России, то египетский паспорт ему не поможет, за границу его вряд ли выпустят.

Самой пострадавшей в полиции пояснили: именно тот факт, что она обратилась с заявлением сразу, позволил записать ее как потерпевшую, а не соучастницу.

Канал жив, вакансия висит

Объявление о найме ассистента AI-проектов не удалено до сих пор. Переписки не зачищены, аккаунты злоумышленников активны — а значит, на ту же схему могут попасться новые жертвы.

В полиции Диане сказали: Росфинмониторинг не общается с гражданами через Telegram-боты, не требует «чеков о случайных переводах» и не занимается легализацией валютных счетов. Московская биржа не проводит частную конвертацию валют для физических лиц. Если вас под любым предлогом просят перевести деньги при трудоустройстве — это мошенничество. Немедленно обращайтесь в полицию, так вы и себя обезопасите, и шансы найти преступников выше.

Рекрутеры предупреждают: есть целый список ред флагов при найме. Если вам озвучивают хотя бы одно из этих требований — сразу сворачивайте общение с работодателем:

привязать ваш аккаунт или «Госуслуги» к «рабочему аккаунту»;

зайти в облако и скачать их корпоративное приложение;

авторизоваться любым вашим аккаунтом в сервисе работодателя;

скачать APK-файл приложения на Android;

сказать код из СМС;

пополнить счет торгового бота или фриланс-биржи;

пройти платное обучение, вводные курсы или набор продукции для перепродажи;

верифицировать ваш аккаунт платежом, который «потом обязательно вернут»;

оплатить оформление документов: медицинской книжки, страховки, специальной банковской карты и т. д.

Кроме того, должны насторожить слишком «шоколадные» условия труда, высокий доход за подработку без опыта и навыков, отсутствие договора и невнятно прописанные обязанности. Еще один повод отправить собеседника в черный список — общение только с личных номеров в мессенджерах, а у компании нет ни официального сайта, ни корпоративной почты. Если к тому же вас торопят, требуют дать ответ немедленно, предоставить личные или банковские данные — разговор нужно немедленно свернуть.