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Страна и мир Жертв оказалось больше: рядом с братом и сестрой из России тайские бандиты закопали еще одну семью

Жертв оказалось больше: рядом с братом и сестрой из России тайские бандиты закопали еще одну семью

Вскрылись новые жуткие подробности жестокой расправы над россиянами в Таиланде

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Тайские преступники могли убить пятерых человек ради мотоцикла, включая двух россиян | Источник: соцсети погибшей; amarintv.comТайские преступники могли убить пятерых человек ради мотоцикла, включая двух россиян | Источник: соцсети погибшей; amarintv.com

Тайские преступники могли убить пятерых человек ради мотоцикла, включая двух россиян

Источник:

соцсети погибшей; amarintv.com

В июле в Таиланде пропали брат и сестра — Диана и Даня (имена изменены), они родом из Тюменской области. Ребята переехали в Азию несколько лет назад вместе со своей мамой. Ночью 26 июля они вышли прокатиться на мотоцикле и пропали. Подробности — в материале MSK1.RU.

Диану с младшим братом искали несколько дней, их мопед кто-то разделал на части и закопал. Позже задержали двух мужчин, которые могли быть причастны к краже мотоцикла. 31 июля во время допроса они сознались в убийстве россиян.

Когда следователи приехали в горы, на место, где бандиты закопали тела брата и сестры, выяснились новые детали. Рядом с их телами могут быть захоронены еще три человека. Рассказываем подробности жуткой истории, которая разворачивается в туристической Паттайе.

В ходе следствия оказалось, что на ребят напали местные серийные преступники Тхану (Понг) Кэрдтхонг и Тхонг, у которых уже были судимости. Их задержали при попытке бежать из страны. На допросе они сообщили, что собирались украсть мотоцикл молодых людей, но в ответ Диана и Даня стали сопротивляться.

Место, где преступники могли захоронить тела погибших | Источник: amarintv.comМесто, где преступники могли захоронить тела погибших | Источник: amarintv.com

Место, где преступники могли захоронить тела погибших

Источник:

amarintv.com

Как выяснили местные СМИ, обезумевшие воры забили девушку до смерти, а юношу застрелили. При этом убийцы сообщают, что сексуального насилия в отношении жертв не применяли. Тела вывезли и тайно захоронили в районе горы Кхао Чи Чан в провинции Чонбури.

Фото пропавших брата и сестры | Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Фото пропавших брата и сестры | Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Фото пропавших брата и сестры

Источник:

___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Как оказалось, рядом с ними захоронили еще троих людей. Информацию об этом сообщил тайский телеканал Amarin News. При этом СМИ уточняет, что следователям лишь предстоит найти их тела, а также проверить все их показания.

Предварительно, Понг и Тонг сознались, что в конце июня убили еще семью из троих человек. Первый под видом полицейского пришел к убитым забрать долг, надел на них наручники, затем застрелил их.

После чего закопал в том же месте, где впоследствии закопал и двух россиян, вблизи крокодиловой фермы в районе Банг Ламунг провинции Чонбури.

В Таиланде задержали одного из убийц | Источник: amarintv.comВ Таиланде задержали одного из убийц | Источник: amarintv.com

В Таиланде задержали одного из убийц

Источник:

amarintv.com

Выйти на преступников местной полиции помог именно мотоцикл. Убийцы зачем-то разобрали и закопали его части. Рядом с телами Дианы и Дани нашли часть номера мотоцикла, на котором уехали россияне.

Ранее MSK1.RU писал, что подозреваемые в похищении сестры и брата из России признались в их убийстве. Полиция смогла их найти благодаря мотоциклу, который мужчины разобрали и закопали недалеко от дома одного из убийц.

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Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Убийство Криминал Таиланд Мотоцикл
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