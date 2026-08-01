«Очень обидно»: отличники идут на платное, пока бюджет в вузах занимают олимпиадники. В чем дело

Победители олимпиад занимают все бюджетные места в вузах Москвы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России абитуриенты столкнулись с новой проблемой при поступлении в вузы. Выпускники жалуются, что олимпиадники занимают все бюджетные места. Такая ситуация складывается в разных университетах страны. При этом школьники, которые усердно готовились к экзаменам и сдали ЕГЭ на 300+ баллов, рискуют не пройти на бюджет и могут оказаться перед выбором — поступать на платное обучение или ждать изменений в конкурсных списках.

В этом материале MSK1.RU рассказывает истории абитуриентов, столкнувшихся с такой проблемой, а также разбирается, почему возникла такая ситуация и как на поступление влияют победители и призеры олимпиад.

Результаты каких олимпиад учитываются при поступлении в вуз Узнать Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и международных олимпиад могут быть зачислены в вузы без вступительных испытаний. Срок действия диплома — 4 года (то есть поступить можно, если вы заняли призовое место в 8-м классе), подтверждение ЕГЭ не требуется. Также на БВИ (поступление без вступительных испытаний) могут рассчитывать победители и призеры конкурсов из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Уточнить, какие олимпиады засчитывает вуз, нужно на сайте образовательного учреждения в опубликованных правилах приема.

Олимпиадников больше, чем бюджетных мест

Для москвички Анны выбор вуза был очевиден с самого начала, девушка хотела учиться только в столице. Документы она подала на факультет журналистики сразу в нескольких университетах: МГУ, НИУ ВШЭ, РУДН, РГГУ и МПГУ. Результаты ЕГЭ у нее — 285 баллов из 310 возможных.

Для поступления в большинство российских вузов абитуриентам необходимо предоставить результаты трех ЕГЭ — набор предметов зависит от выбранного направления подготовки. Максимально за экзамены можно набрать 300 баллов. Еще до 10 дополнительных баллов начисляют за индивидуальные достижения — например, аттестат с отличием, спортивные успехи, волонтерскую деятельность или итоговое сочинение. Итого — 310 баллов.

По словам абитуриентки, поступить на бюджет ей помешали не результаты ЕГЭ, а большое количество победителей и призеров олимпиад.

«Меня очень привлекает РУДН. Там 23 бюджетных места — по меркам моего направления это неплохо. Но уже около 30 олимпиадников подали согласия на эти места. То есть их больше, чем бюджетных мест. Соответственно, в любом случае весь бюджет займут они», — рассказала в разговоре с MSK1.RU Анна.

Анна признается, что знала о возможности поступить в вуз без ЕГЭ благодаря олимпиадам, однако не ожидала, что их победители смогут занять практически все бюджетные места.

«В начале 10-го класса у меня был выбор: готовиться к ЕГЭ или к олимпиадам, потому что совмещать и то и другое я бы не смогла. Олимпиады — это всегда риск, ведь нет никаких гарантий, что получится стать призером или победителем. Поэтому я выбрала, как мне тогда казалось, более надежный вариант — подготовку к ЕГЭ. Но сейчас даже те, у кого сумма баллов достигает 310, идут на платное обучение», — говорит абитуриентка.

Теперь Анна рассчитывает поступить в РУДН на платное отделение. Стоимость обучения на первом курсе составляет 520 тысяч рублей в год. Благодаря высоким баллам ЕГЭ девушка может получить скидку в размере 50%, однако сохранить ее в последующие годы получится только при выполнении требований университета, и такой возможности никто не гарантирует.

«Общий конкурс фактически перестает существовать»

С похожей ситуацией столкнулся и выпускник колледжа университета «Сириус» Алексей. После окончания обучения он решил продолжить образование в сфере искусственного интеллекта и подал документы в университет ИТМО в Санкт-Петербурге.

В отличие от выпускников школ, Алексей поступал по результатам внутренних вступительных испытаний вуза. Все три экзамена он сдал на максимальный балл — 100 из 100. Вместе с индивидуальными достижениями его итоговый результат составил 310 из 310 возможных баллов. Однако даже это не гарантировало ему бюджетное место.

«Моим первым приоритетом была программа „Компьютерные технологии“, потому что я хочу развиваться в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Но на обоих направлениях, куда я подавал документы, количество поданных согласий уже превышает число бюджетных мест. В итоге я оказался за чертой бюджета», — рассказал MSK1.RU Алексей.

При этом молодой человек подчеркивает, что не винит победителей олимпиад.

«Я не против олимпиадников, они свое заслужили. Проблема не в них, а в правилах. На топовых IT-направлениях доля мест для поступающих без вступительных испытаний ничем не ограничена. В итоге общий конкурс фактически перестает существовать, — считает он.

Еще одной проблемой Алексей называет разные сроки приема документов. Выпускники колледжей должны определиться с выбором вуза раньше, чем абитуриенты, поступающие по ЕГЭ или без вступительных испытаний.

«Пока у других была возможность менять приоритеты и подавать согласия, я уже ничего не мог изменить. За это время мое место в конкурсном списке значительно опустилось, а переподать документы было уже нельзя. Это очень обидно», — говорит он.

Сейчас Алексей формально проходит на бюджет по другой образовательной программе в ИТМО, однако это не то направление, на которое он рассчитывал. Поэтому окончательное решение о поступлении он пока не принял.

Заняли и льготные места

С проблемами при поступлении столкнулись и жители регионов. Например, Диана пытается поступить в Южно-Уральский государственный университет в Челябинске на «прикладную математику и информатику» по особой квоте.

«На одном из направлений олимпиадники заняли все льготные места — их было 12. Меня очень смущает, что, имея такое преимущество перед остальными, они создают лишнее напряжение и занимают льготные места, хотя и без этого без проблем прошли бы на бюджет по основному конкурсу», — рассказала абитуриентка.

Сейчас Диана надеется, что часть поступающих без вступительных испытаний перейдет из льготных списков в общий конкурс. По ее мнению, действующую систему приема стоит изменить.

«Я, как и многие, считаю, что у олимпиадников должен быть отдельный рейтинг. Или хотя бы нужно установить максимальную долю мест, которые они могут занимать на бюджете — например, 20–30% от общего количества», — считает девушка.

Что показывают конкурсные списки московских вузов

Мы решили проверить, действительно ли победители и призеры олимпиад занимают значительную часть бюджетных мест в ведущих вузах. Для этого изучили конкурсные списки нескольких университетов. (Все данные актуальны на 29 июля 2026 года).

Так, в НИУ ВШЭ на образовательной программе «Математика» предусмотрено 48 бюджетных мест. Из них уже 35 занимают поступающие без вступительных испытаний — победители и призеры олимпиад. На направлении «Политология» из 32 бюджетных мест 29 также заняты олимпиадниками. А на программе «Мировая экономика» ситуация еще показательнее: при 45 бюджетных местах согласия на зачисление уже подали 57 поступающих по БВИ.

Похожая картина складывается и в Российском университете дружбы народов. На направлении «Журналистика» первые 29 позиций в конкурсном списке занимают олимпиадники, хотя бюджетных мест всего 23. На «Политологии» предусмотрено пять бюджетных мест, однако на них уже претендуют семь победителей и призеров олимпиад.