В салоне был водитель: в Ярославле из-за непогоды на автобус рухнуло дерево — подробности

В Ярославле из-за непогоды на «Яавтобус» рухнуло дерево. Инцидент произошел вечером 30 июля в Заволжском районе, фотографиями последствий поделились в компании перевозчике «Стартранс». Кадры разлетелись по городским пабликам.
Автобус накрыло березой. В салоне разбились окна, ветки завалились прямо в салон.
«Надеюсь, водитель в порядке», — написали в комментариях под одним из постов.
В Министерстве транспорта Ярославской области на запрос 76.RU ответили, что в происшествие из-за непогоды попал автобус маршрута № 93 «Очапки — Ярославль Главный». Его обслуживает компания «Стартранс». Дерево рухнуло на транспорт на конечной остановке.
«По информации компании-перевозчика, в результате в автобусе были разбиты стекла с двух сторон. В настоящий момент он отправлен на ремонт. В салоне находился только водитель, к счастью, он не пострадал», — пояснили в министерстве.
Напомним, вечером 30 июля в Ярославле разбушевалась стихия. Из-за мощной грозы с ливнем улицы ушли под воду: люди снимали обувь и переходили дороги босиком. Подробнее о погодном хаосе мы рассказывали в онлайн-трансляции.