В салоне был водитель: в Ярославле из-за непогоды на автобус рухнуло дерево — подробности

В Ярославле на «Яавтобус» рухнуло дерево Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ru

В Ярославле из-за непогоды на «Яавтобус» рухнуло дерево. Инцидент произошел вечером 30 июля в Заволжском районе, фотографиями последствий поделились в компании перевозчике «Стартранс». Кадры разлетелись по городским пабликам.

Автобус накрыло березой. В салоне разбились окна, ветки завалились прямо в салон.

«Надеюсь, водитель в порядке», — написали в комментариях под одним из постов.

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В Министерстве транспорта Ярославской области на запрос 76.RU ответили, что в происшествие из-за непогоды попал автобус маршрута № 93 «Очапки — Ярославль Главный». Его обслуживает компания «Стартранс». Дерево рухнуло на транспорт на конечной остановке.

«По информации компании-перевозчика, в результате в автобусе были разбиты стекла с двух сторон. В настоящий момент он отправлен на ремонт. В салоне находился только водитель, к счастью, он не пострадал», — пояснили в министерстве.