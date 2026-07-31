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Происшествия В салоне был водитель: в Ярославле из-за непогоды на автобус рухнуло дерево — подробности

В салоне был водитель: в Ярославле из-за непогоды на автобус рухнуло дерево — подробности

В городе второй день разгребают последствия

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В Ярославле на «Яавтобус» рухнуло дерево | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ruВ Ярославле на «Яавтобус» рухнуло дерево | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ru

В Ярославле на «Яавтобус» рухнуло дерево

Источник:

Стартранс в Ярославской области / vk.ru

В Ярославле из-за непогоды на «Яавтобус» рухнуло дерево. Инцидент произошел вечером 30 июля в Заволжском районе, фотографиями последствий поделились в компании перевозчике «Стартранс». Кадры разлетелись по городским пабликам.

Автобус накрыло березой. В салоне разбились окна, ветки завалились прямо в салон.

«Надеюсь, водитель в порядке», — написали в комментариях под одним из постов.

Автобус оказался под тяжелыми ветвями | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ruАвтобус оказался под тяжелыми ветвями | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ru
Салон усыпало ветками и листьями | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ruСалон усыпало ветками и листьями | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ru
Ствол разбил окно | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ruСтвол разбил окно | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ru
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Инцидент произошел вечером | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ruИнцидент произошел вечером | Источник: Стартранс в Ярославской области / vk.ru

В Министерстве транспорта Ярославской области на запрос 76.RU ответили, что в происшествие из-за непогоды попал автобус маршрута № 93 «Очапки — Ярославль Главный». Его обслуживает компания «Стартранс». Дерево рухнуло на транспорт на конечной остановке.

«По информации компании-перевозчика, в результате в автобусе были разбиты стекла с двух сторон. В настоящий момент он отправлен на ремонт. В салоне находился только водитель, к счастью, он не пострадал», — пояснили в министерстве.

Напомним, вечером 30 июля в Ярославле разбушевалась стихия. Из-за мощной грозы с ливнем улицы ушли под воду: люди снимали обувь и переходили дороги босиком. Подробнее о погодном хаосе мы рассказывали в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Дерево Непогода Дождь ЧП
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Комментарии
20
Гость
14 минут
Молчанов , займись делом , посмотри сколько деревьев стоит сухими и аварийными, и расположены многие не в соответствии со снип! совесть же человеческая у тебя хоть немного же могла остаться
Гость
17 минут
почему мэрия не занимается аварийными деревьями! ??
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Гость
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