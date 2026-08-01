В России продлили запрет на экспорт бензина. Ждать ли снижения цен: прогнозы экспертов

Запрет на экспорт бензина продлили еще на полгода Источник: Радик Енчу / 72.RU

В России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года — сперва ограничение действовало до 31 июля. Как сообщают на сайте правительства, «решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке». Журналист 72.RU расспросил экспертов и выяснил, чего нам ждать от цен на топливо.

«Не приведет к значительному снижению цен»

Эксперты отмечают, что такое решение властей было предсказуемо с учетом ситуации на топливном рынке. При этом снижения цен на бензин они не ждут.

«Такое решение можно назвать вполне ожидаемым на фоне топливного кризиса, который наблюдался в последние пару месяцев. Оно не приведет к значительному снижению цен, но скорее снизит их волатильность и не позволит им сильно расти. Запрет вводится, чтобы не допустить более неблагоприятного развития событий, и он снимает часть поводов для дальнейшего роста оптовых цен, а не обязательно снижает сами цены», — говорит Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер».

Как говорит Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research, решение правительства тоже предвидел: по его мнению, свою роль сыграла сезонность.

«Мораторий необходим для удовлетворения высокого сезонного спроса, в том числе связанного с уборочной кампанией в сельском хозяйстве, которая завершится к середине осени», — поясняет он.

Фролов добавляет, что к этому времени начнутся перенесенные с лета плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, а это снизит объем предложения на рынке.

«Пока цены на оптовые партии бензина и в рознице продолжают расти, и вряд ли стоит ожидать их резкого отката, даже несмотря на постепенную стабилизацию ситуации в топливном секторе. На заметное снижение стоимости бензина можно рассчитывать не ранее четвертого квартала, если не будет нештатных ситуаций на крупных НПЗ», — прогнозирует эксперт.

А в это время

Тюменский журналист съездил в Казахстан и сравнил качество местного бензина с российским. Разница оказалась очень заметной: снизился расход топлива, двигатель стал работать тише и ровнее. «Машина просто полетела», — удивляется водитель.