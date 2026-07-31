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Спорт Не дотянул до 40-летия: умер бывший игрок ярославского «Локомотива»

Не дотянул до 40-летия: умер бывший игрок ярославского «Локомотива»

О трагедии сообщили в КХЛ

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Бывший игрок ХК «Локомотив» страдал от онкологии | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБывший игрок ХК «Локомотив» страдал от онкологии | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Бывший игрок ХК «Локомотив» страдал от онкологии

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

31 июля умер экс-игрок ярославского «Локомотива» Алексей Мурыгин. Об этом в 15:25 сообщили в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер продолжительное время боролся с раком. В ноябре ему должно было исполниться 40 лет.

Мурыгин выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив», «Авангард», «Торпедо», «Нефтехимик», «Куньлунь Ред Стар». В КХЛ игрок сыграл 306 матчей, в которых одержал 113 побед.

«В сезоне-2015/2016 в составе „Локомотива“ Мурыгин установил рекорд по числу сухих матчей за одну регулярку (13)», — рассказали в КХЛ.

В ярославском «Локомотиве» также прокомментировали трагедию.

«Российская хоккейная семья понесла большую утрату. В составе „Локомотива“ Алексей выступал в период с 2015 по 2018 год, стал бронзовым призером чемпионата КХЛ и внес большой вклад в возрождение нашей команды. ХК „Локомотив“ выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память», — написали в пресс-службе хоккейного клуба.

Алексей Мурыгин играл в «Локомотиве» с 2015 по 2018 год | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.ruАлексей Мурыгин играл в «Локомотиве» с 2015 по 2018 год | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.ru

Алексей Мурыгин играл в «Локомотиве» с 2015 по 2018 год

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.ru

В 2020 году у спортсмена нашли рак миндалины. Тогда ему удалось выйти в ремиссию. О повторном обострении заболевания сообщили в мае 2026-го в ХК «Амур», где начиналась карьера хоккеиста. Но локализацию опухали не уточняли.

Где играл Мурыгин

Алексей Мурыгин является воспитанником хабаровского клуба «Амур», там он выступал в качестве вратаря с 2009 по 2015 год. В середине сезона-2014/2015 хоккеист перешел в магнитогорский «Металлург».

В 2015 году Мурыгин пришел в «Локомотив». Контракт с хоккейным клубом был подписан до апреля 2019-го, однако в 2018-м хоккеист вернулся в родную команду «Амур».

В 2019 году Алексей пропал, а в 2020-м стало известно о его болезни. Хоккеист не сдался и победил рак. После чего прошел курс реабилитации, восстановление Мурыгина, по информации КХЛ, проходило в Ярославле.

Уже 1 мая 2021 года хоккеист подписал пробное соглашение с «Торпедо». Успешно пройдя просмотр в нижегородском клубе, голкипер получил полноценный контракт.

В 2022 году спортсмен также играл за «Нефтехимик», а в 2022–2023-х — за «Куньлунь Ред Стар». С 2024-го Алексей Мурыгин начал заниматься тренерской карьерой в МХК «Атлант».

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Алексея.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив Голкипер КХЛ
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Соболезнования близким.
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