«Начала разваливаться»: 67-летняя архитектор ушла в пауэрлифтинг — вы удивитесь, какой вес она поднимает

Елена занимается не просто для себя — она выступает на соревнованиях Источник: Федерация пауэрлифтинга Новосибирской области / Vk.ru

Историями об увлеченных спортом людях удивить сложно, но о тех, кто отрыл в себе атлета только ближе к пенсии, мы слышим нечасто. Так случилось с 67-летней Еленой Антоновой: возраст для нее не конец активной жизни, а точка старта. Женщина неожиданно для всех и самой себя увлеклась пауэрлифтингом — пока ее ровесницы сражаются разве что с продуктовыми тележками, она жмет штангу, которая весит больше ее самой.

От архитектора к атлету

Елена Евгеньевна — коренная жительница Новосибирска. Здесь она отучилась в школе, потом поступила в институт на вечернее. Работала по специальности, вышла замуж, родились дети — места спорту в жизни не было вовсе, разве что в детстве занималась фигурным катанием.

Как Елена рассказала NGS.RU, архитектором она проработала 20 лет. Потом в ее профессии наступили трудные времена: в 90-е компания, где она трудилась, рассыпалась. Найти новое место по специальности не получилось: везде требовали знание компьютера, а освоить его Елена к тому времени не успела, отстала от технологий, пока была в декрете.

Бывший архитектор перебивалась где придется, а в 2013 году вышла на пенсию и решила удариться в спорт. Занималась танцами, пробовала себя в айкидо, в других активностях, но «зашел» именно пауэрлифтинг.

Елена Антонова пришла в спорт, чтобы поправить здоровье Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

К тренировкам с гантелями и штангами ее привлек сын: он работает медиком и сумел доказать маме, что сильные мышцы — это очень важно, особенно в пожилом возрасте. Он и сам занимается в зале, так что аргументы приводил не только теоретические.

«Я занимаюсь 12 лет этим спортом. Случайно [в него] попала, почувствовала, что здоровье пошатнулось, — говорит Елена Евгеньевна. — Заболела спина, начала разваливаться потихоньку. И сын мне сказал: „Мам, это твое, иди“».

«Зажала деньги, штаны в кулак и пошла»

Мысли о соревнованиях у Елены поначалу, конечно, не было. Хотелось просто укрепить мышцы, справиться с болью в спине — иглоукалывание и мануальная терапия давали только временный эффект. Так что пенсионерка заручилась одобрением врачей и отправилась осваивать тренажерку. Первый поход в зал она вспоминает так: «Зажала деньги, штаны в кулак и пошла».

Спортсменке повезло: ей удалось попасть к тренеру, который помог ей сделать первые шаги. По словам Елены, она не рассчитывала, что кто-то будет с ней заниматься, но наставник Евгений Завгородний проникся желанием пенсионерки укрепить здоровье — составил ей программу, научил правильной технике.

«С возрастом качество жизни теряется. Наблюдаю, как бабушки ходят, всего этого мне не очень хочется. Потому что обузой быть [не хочется]. Так и влилась постепенно», — улыбается атлет.

Тренировки затянули: рабочий вес рос, техника становилась всё лучше. Елена поняла, что занятия-то ей действительно нравится. Стало интересно освоить новые упражнения, становую тягу, например.

«Это упражнение, которое укрепляет самые крупные мышцы в теле. Остеопороза не будет, — объясняет собеседница NGS.RU. — Я была соцработником какое-то время, видела бабушек. Остеопороз — страшнейшая болячка. Мышцы не держат, а с костями вообще неизвестно что. Я эту информацию набирала и понимала, что надо укреплять мышцы».

Много лет сибирячка занимается под надзором тренера Источник: Евгений Завгородний / Vk.ru

Проблемы со здоровьем, на которые раньше жаловалась Елена, оказались поправимыми: боли в спине действительно отступили. Правда, первое время страдала дисциплина, но наставнику удалось увлечь свою подопечную по-настоящему.

«Ребята, которые занимались, — каэмэсники, мастера, мне почему-то именно к ним хотелось, они чем-то заряжали. Сейчас — коллектив спортсменов, мне с ними приятно общаться: очень качественные люди. Какая-то моя порода», — говорит спортсменка.

«Ее не остановить»

Параллельно с силовыми Елена занялась еще и растяжкой, в этом ей помогала профессиональная балерина. Энергии сразу на два вида спорта хватало, организм отзывался на нагрузки с благодарностью. Постепенно уходил лишний вес: за время занятий она потеряла около 10 кг.

Спустя три года регулярных тренировок сибирячка начала выступать на соревнованиях по пауэрлифтингу среди ветеранов. Вес брала небольшой, но это было только начало.

«Удивительная сила воли! Пришла ко мне с ужасными болями в спине, боль просто не давала жить, одна нога отнималась. А сейчас ее не остановить! Стала двукратным победителем первенства России! Первенство России по классическому троеборью среди ветеранов М-3 — 1-е место в весовой категории 57 кг. В абсолютном зачете — 3-е место», — с восторгом говорит о ней тренер.

Результаты Елены Евгеньевны и правда впечатляют: при весе 59 кг она приседает со штангой весом 60 килограммов.

«Запротоколировано 70 [килограммов] — становая тяга, жим — 37. Постепенно отрабатывала технику, и сейчас тоже доработки идут», — говорит спортсменка.

В спортзал чемпионка ходит три раза в неделю — такой режим она сохраняет много лет и отказываться от него не собирается.