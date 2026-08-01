Десять аэропортов закрыли, горит промзона, погибла женщина — главное об атаках дронов

Аэропорты не принимали и не выпускали самолёты Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Ночью и утром 1 августа беспилотники атаковали российские регионы. Из-за этого пришлось приостановить работу аэропортов. В результате налёта дронов пострадали люди, загорелась промзона. Мы собрали главное о случившемся.

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в десяти российских аэропортах. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале в MAX. Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов.

Под действие мер попали аэропорты в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове, Чебоксарах, Уфе и Ярославле. Дополнительно был закрыт аэропорт Костромы, однако спустя 15 минут ограничения там сняли.

В Севастополе в результате атаки беспилотников погибла 60-летняя женщина, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

В Уфе обломки сбитого дрона попали в промзону. Там вспыхнул пожар.