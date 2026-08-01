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Происшествия Атаки БПЛА Десять аэропортов закрыли, горит промзона, погибла женщина — главное об атаках дронов

Десять аэропортов закрыли, горит промзона, погибла женщина — главное об атаках дронов

Рассказываем о случившемся

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Аэропорты не принимали и не выпускали самолёты | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUАэропорты не принимали и не выпускали самолёты | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Аэропорты не принимали и не выпускали самолёты

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Ночью и утром 1 августа беспилотники атаковали российские регионы. Из-за этого пришлось приостановить работу аэропортов. В результате налёта дронов пострадали люди, загорелась промзона. Мы собрали главное о случившемся.

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в десяти российских аэропортах. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале в MAX. Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов.

Под действие мер попали аэропорты в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове, Чебоксарах, Уфе и Ярославле. Дополнительно был закрыт аэропорт Костромы, однако спустя 15 минут ограничения там сняли.

В Севастополе в результате атаки беспилотников погибла 60-летняя женщина, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

В Уфе обломки сбитого дрона попали в промзону. Там вспыхнул пожар.

«Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет», — сообщил глава республики Радий Хабиров.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака Аэропорт
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Комментарии
6
Гость
26 минут
Опять высокоточные обломки неудачно упали?
Гость
35 минут
А где наш "Суворов современности", опять по бетонным погребам слоняется? Почему не выступил с комментариями о происходящем безобразии в стране?
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Гость
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