Десять аэропортов закрыли, горит промзона, погибла женщина — главное об атаках дронов

Ночью и утром 1 августа беспилотники атаковали российские регионы. Из-за этого пришлось приостановить работу аэропортов. В результате налёта дронов пострадали люди, загорелась промзона. Мы собрали главное о случившемся.
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в десяти российских аэропортах. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале в MAX. Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов.
Под действие мер попали аэропорты в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове, Чебоксарах, Уфе и Ярославле. Дополнительно был закрыт аэропорт Костромы, однако спустя 15 минут ограничения там сняли.
В Севастополе в результате атаки беспилотников погибла 60-летняя женщина, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
«Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.
В Уфе обломки сбитого дрона попали в промзону. Там вспыхнул пожар.
«Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет», — сообщил глава республики Радий Хабиров.