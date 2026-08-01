По погоде 1 августа можно узнать, каким будет конец лета и осень — важные приметы

Ясная погода обещает сентябрь без заморозков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В субботу, 1 августа, отмечается народно-христианский праздник Макринин день, в который православные чтят память преподобной Макрины Каппадокийской. Считается, что погода в этот день может подсказать, каким будет конец лета, а также осень.

Если 1 августа дождливая и прохладная погода, то весь месяц будет промозглым. Жара предвещает засушливый август, но если вечером все же пошел дождь, то конец лета будет ненастным.