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Лето По погоде 1 августа можно узнать, каким будет конец лета и осень — важные приметы

По погоде 1 августа можно узнать, каким будет конец лета и осень — важные приметы

Жара говорит о погожих осенних деньках

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Ясная погода обещает сентябрь без заморозков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЯсная погода обещает сентябрь без заморозков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ясная погода обещает сентябрь без заморозков

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В субботу, 1 августа, отмечается народно-христианский праздник Макринин день, в который православные чтят память преподобной Макрины Каппадокийской. Считается, что погода в этот день может подсказать, каким будет конец лета, а также осень.

Если 1 августа дождливая и прохладная погода, то весь месяц будет промозглым. Жара предвещает засушливый август, но если вечером все же пошел дождь, то конец лета будет ненастным.

По народным приметам, какой будет первый день августа, такой будет и осень. Ее ранний приход предвещает промозглый день. При этом если пойдет грибной дождь, то стоит ждать мягкую погоду в сентябре, без заморозков.

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Александра Бруня
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Народные приметы и поверья Погода Лето Август
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