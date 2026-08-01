«Замалчивание проблемы не спасет»: психолог дала советы родителям, как говорить с детьми о педофилах

Многим родителям разговаривать со своими детьми на темы с грифом «18+» не всегда удобно. Но нередко это вопрос безопасности. В соцсетях периодически появляются посты о том, что где-то видели мужчину, оголяющего свой половой орган перед другими, — это вполне могли видеть и дети. Иногда подозрительные личности заходят за детьми в подъезды, пытаются вступить в контакт. Ребенок должен знать об опасности, которую могут представлять такие люди. Но как его грамотно предупредить?
Советы родителям о том, как беседовать с детьми на подобные щекотливые темы, дала педагог-психолог, нейропсихолог Алена Иванова.
Когда разговаривать с детьми
По мнению психолога, детей надо с ранних лет обучать простым правилам личной безопасности, формированию у них чувства границ и понимания того, что никто не имеет права нарушать их личное пространство.
«Замалчивание проблемы не спасет. Ребенок, не предупрежденный о возможной угрозе, не сумеет ее вовремя распознать. Здесь защитить — значит подготовить», — пояснила Алена Иванова.
Уже с трех-четырех лет, по убеждению специалиста, малышу можно объяснить, что его тело принадлежит только ему и никто, даже знакомый взрослый, не имеет права прикасаться к интимным местам.
В возрасте пяти-семи лет ребенку можно рассказать, что есть «хорошие» и «плохие» прикосновения, и научить твердо говорить «нет».
С восьми-десяти годам важно объяснить, что опасность может исходить не только от незнакомцев, но и от тех, кого он видел раньше и кому привык доверять.
Подросткам необходимо прямо говорить о сексуальных рисках, манипуляциях, в том числе и в интернете, а также об их праве на отказ в любой ситуации.
«Интернет сегодня стал еще одной средой, где ребенок может столкнуться с угрозами. Чаты, соцсети, игровые платформы нередко используются злоумышленниками для установления контакта. Родителям стоит предупредить детей, чтобы они не отправляли незнакомцам свои фото и видео, особенно интимного характера, не переходили по подозрительным ссылкам, не сообщали личные данные, включая адрес, номер школы или расписание», — объяснила Алена Иванова.
Важно, чтобы ребенок знал: любая просьба от взрослого в Сети, связанная с телом, личной встречей или секретами от родителей, — это тревожный сигнал и повод немедленно рассказать об этом.
Педофил — человек, испытывающий сексуальное влечение к детям.
Как подобрать слова
Разговор должен вестись в понятной для конкретного возраста ребенка форме. Например, дошкольнику достаточно объяснить, что бывают ситуации, когда кто-то ведет себя неприятно или заставляет его чувствовать себя некомфортно, — тогда нужно сразу рассказать взрослому, которому он доверяет.
Младшему школьнику можно приводить конкретные примеры: если кто-то показывает что-то неприличное или зовет пойти вместе — нельзя вступать в разговор, нужно уйти туда, где есть знакомые взрослые.
Особое место в этих разговорах занимает вопрос правильных слов. Очень важно называть половые органы их анатомическими названиями: пенис, влагалище и так далее.
«А не заменять словами вроде „печенька“ или „огурчик“. Такое избегание настоящих терминов может сыграть злую шутку: ребенок, сообщая о происшествии, будет использовать слова, которые взрослый не воспримет всерьез или неправильно поймет. Кроме того, запрет на правильные названия создает у ребенка ощущение, что это „грязная“ тема, о которой нельзя говорить. А это в свою очередь может помешать ему открыто рассказать о проблеме в случае опасности», — считает психолог.
С подростками важно строить диалог на уважении и честности: признать, что есть люди, которые могут вести себя сексуально по отношению к детям, и что это всегда неправильно и незаконно, независимо от обстоятельств, включая виртуальное общение.
«Если ребенок столкнулся с ситуацией, когда кто-то демонстрирует интимные части тела или пишет непристойности в Сети, следует дать ему четкое понимание, как действовать. Он должен уйти в безопасное место или прекратить контакт, привлечь внимание криком или сообщением, рассказать взрослым, позвонить родителям или в службу экстренной помощи. Полезно объяснить, что, если он сможет запомнить детали внешности нарушителя или сохранить переписку, это поможет полиции, но собственная безопасность важнее всего», — объяснила специалист.
Как узнать, что ребенок подвергся домогательствам, и что делать
Реакция родителей на признание ребенка критически важна. По словам психолога, главное — сохранять спокойствие, даже если внутри всё кипит.
Первые слова должны быть благодарностью за то, что ребенок поделился, а не упреком или допросом.
«Нужно внимательно выслушать, задавая уточняющие вопросы мягко и без давления, зафиксировать детали и, конечно, обратиться в полицию. Психологическая поддержка особенно важна, если у ребенка появляются признаки стресса: ночные кошмары, страхи, замкнутость, резкая смена поведения, нежелание пользоваться интернетом или, наоборот, скрытное пребывание в Сети», — рассказала Алена Иванова.
Если произошло физическое насилие, действовать надо незамедлительно — обращаться в полицию, за медицинской помощью, фиксировать все факты.
Ребенок должен слышать, что он не виноват, что рядом взрослый, готовый его защитить.
Иногда ребенок может скрывать произошедшее. Но есть признаки, по которым можно определить, что случилось что-то нехорошее.
«Об этом может свидетельствовать избегание ребенком определенных мест или людей, неожиданные знания или появившиеся в его речи выражения, не свойственные возрасту, а также странные контакты в мессенджерах. В таких случаях можно мягко напомнить, что дома он может говорить обо всем без страха осуждения», — посоветовала Алена Иванова.
Психолог подытожила, что родители должны регулярно заниматься вопросом безопасности своего ребенка и говорить на эту тему с ним без стеснения, чтобы он с малых лет знал, что его тело принадлежит только ему, он имеет право на личные границы и всегда может рассчитывать на понимание и поддержку близких.
Напомним, ранее Алена Иванова рассказала, как правильно говорить с детьми о существовании Деда Мороза.