«Замалчивание проблемы не спасет»: психолог дала советы родителям, как говорить с детьми о педофилах

Психолог советует не избегать щекотливой темы в разговорах с детьми Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Многим родителям разговаривать со своими детьми на темы с грифом «18+» не всегда удобно. Но нередко это вопрос безопасности. В соцсетях периодически появляются посты о том, что где-то видели мужчину, оголяющего свой половой орган перед другими, — это вполне могли видеть и дети. Иногда подозрительные личности заходят за детьми в подъезды, пытаются вступить в контакт. Ребенок должен знать об опасности, которую могут представлять такие люди. Но как его грамотно предупредить?

Советы родителям о том, как беседовать с детьми на подобные щекотливые темы, дала педагог-психолог, нейропсихолог Алена Иванова.

Когда разговаривать с детьми

По мнению психолога, детей надо с ранних лет обучать простым правилам личной безопасности, формированию у них чувства границ и понимания того, что никто не имеет права нарушать их личное пространство.

«Замалчивание проблемы не спасет. Ребенок, не предупрежденный о возможной угрозе, не сумеет ее вовремя распознать. Здесь защитить — значит подготовить», — пояснила Алена Иванова.

Уже с трех-четырех лет, по убеждению специалиста, малышу можно объяснить, что его тело принадлежит только ему и никто, даже знакомый взрослый, не имеет права прикасаться к интимным местам.

В возрасте пяти-семи лет ребенку можно рассказать, что есть «хорошие» и «плохие» прикосновения, и научить твердо говорить «нет».

С восьми-десяти годам важно объяснить, что опасность может исходить не только от незнакомцев, но и от тех, кого он видел раньше и кому привык доверять.

Подросткам необходимо прямо говорить о сексуальных рисках, манипуляциях, в том числе и в интернете, а также об их праве на отказ в любой ситуации.

«Интернет сегодня стал еще одной средой, где ребенок может столкнуться с угрозами. Чаты, соцсети, игровые платформы нередко используются злоумышленниками для установления контакта. Родителям стоит предупредить детей, чтобы они не отправляли незнакомцам свои фото и видео, особенно интимного характера, не переходили по подозрительным ссылкам, не сообщали личные данные, включая адрес, номер школы или расписание», — объяснила Алена Иванова.

Важно, чтобы ребенок знал: любая просьба от взрослого в Сети, связанная с телом, личной встречей или секретами от родителей, — это тревожный сигнал и повод немедленно рассказать об этом. Алена Иванова педагог-психолог, нейропсихолог

Педофил — человек, испытывающий сексуальное влечение к детям.

Как подобрать слова

Разговор должен вестись в понятной для конкретного возраста ребенка форме. Например, дошкольнику достаточно объяснить, что бывают ситуации, когда кто-то ведет себя неприятно или заставляет его чувствовать себя некомфортно, — тогда нужно сразу рассказать взрослому, которому он доверяет.

Младшему школьнику можно приводить конкретные примеры: если кто-то показывает что-то неприличное или зовет пойти вместе — нельзя вступать в разговор, нужно уйти туда, где есть знакомые взрослые.

Особое место в этих разговорах занимает вопрос правильных слов. Очень важно называть половые органы их анатомическими названиями: пенис, влагалище и так далее. Алена Иванова педагог-психолог, нейропсихолог

«А не заменять словами вроде „печенька“ или „огурчик“. Такое избегание настоящих терминов может сыграть злую шутку: ребенок, сообщая о происшествии, будет использовать слова, которые взрослый не воспримет всерьез или неправильно поймет. Кроме того, запрет на правильные названия создает у ребенка ощущение, что это „грязная“ тема, о которой нельзя говорить. А это в свою очередь может помешать ему открыто рассказать о проблеме в случае опасности», — считает психолог.

Для ребенка любого возраста можно подобрать подходящие слова Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С подростками важно строить диалог на уважении и честности: признать, что есть люди, которые могут вести себя сексуально по отношению к детям, и что это всегда неправильно и незаконно, независимо от обстоятельств, включая виртуальное общение.

«Если ребенок столкнулся с ситуацией, когда кто-то демонстрирует интимные части тела или пишет непристойности в Сети, следует дать ему четкое понимание, как действовать. Он должен уйти в безопасное место или прекратить контакт, привлечь внимание криком или сообщением, рассказать взрослым, позвонить родителям или в службу экстренной помощи. Полезно объяснить, что, если он сможет запомнить детали внешности нарушителя или сохранить переписку, это поможет полиции, но собственная безопасность важнее всего», — объяснила специалист.

Как узнать, что ребенок подвергся домогательствам, и что делать

Реакция родителей на признание ребенка критически важна. По словам психолога, главное — сохранять спокойствие, даже если внутри всё кипит.

Первые слова должны быть благодарностью за то, что ребенок поделился, а не упреком или допросом. Алена Иванова педагог-психолог, нейропсихолог

«Нужно внимательно выслушать, задавая уточняющие вопросы мягко и без давления, зафиксировать детали и, конечно, обратиться в полицию. Психологическая поддержка особенно важна, если у ребенка появляются признаки стресса: ночные кошмары, страхи, замкнутость, резкая смена поведения, нежелание пользоваться интернетом или, наоборот, скрытное пребывание в Сети», — рассказала Алена Иванова.

Если произошло физическое насилие, действовать надо незамедлительно — обращаться в полицию, за медицинской помощью, фиксировать все факты.

Ребенок должен слышать, что он не виноват, что рядом взрослый, готовый его защитить. Алена Иванова педагог-психолог, нейропсихолог

В любой ситуации ребенок должен знать, что близкие его поддерживают Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Иногда ребенок может скрывать произошедшее. Но есть признаки, по которым можно определить, что случилось что-то нехорошее.

«Об этом может свидетельствовать избегание ребенком определенных мест или людей, неожиданные знания или появившиеся в его речи выражения, не свойственные возрасту, а также странные контакты в мессенджерах. В таких случаях можно мягко напомнить, что дома он может говорить обо всем без страха осуждения», — посоветовала Алена Иванова.

Психолог подытожила, что родители должны регулярно заниматься вопросом безопасности своего ребенка и говорить на эту тему с ним без стеснения, чтобы он с малых лет знал, что его тело принадлежит только ему, он имеет право на личные границы и всегда может рассчитывать на понимание и поддержку близких.