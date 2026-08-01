Что будет с блогом и бизнесом? Юрист объяснил последствия для приговора суда по делу Лерчек

Лерчек получила условный срок Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

31 июля Валерия Чекалина (известная как блогер Лерчек) получила приговор по делу о незаконных валютных операциях. Суд назначил ей 765 миллионов рублей штрафа, 5 лет условно — и выдал запрет на продвижение своего бренда. Юрист объяснил MSK1.RU, что это значит.

Напомним, Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвиняли в неуплате налогов на 311 миллионов рублей и отмывании более 130 миллионов рублей. Адвокат Лерчек отказался от комментариев, в частности, он заметил, что сейчас «было бы неправильно» обсуждать ее состояние.

Главное о деле Лерчек — в одном видео Источник: Городские медиа

«Чекалина Валерия Валерьевна признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно со штрафом в размере 763 573 551 рубль, — сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. — Кроме этого, суд запретил ей заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года».

Мы узнали, что на практике значит этот запрет, у Максима Довганя, адвоката коллегии адвокатов Москвы. Он выделил три аспекта в этом вопросе.

Лерчек во время заседания Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

1. Что значит этот запрет?

Довгань объяснил, что это уголовно-правовой запрет по статье 47 УК РФ — лишение права заниматься определенной деятельностью. Он значит, что Лерчек запрещено профессионально и за деньги публиковать контент на интернет-ресурсах, модерировать их и заниматься любой работой, за которую она получает или может получить доход.

«Это не просто запрет на рекламу — это запрет на управление и наполнение сайтов в принципе, если это ее профессиональная деятельность», — подчеркнул адвокат.

Суд продлился два дня. На фото журналисты окружили Лерчек и ее гражданского мужа Луиса Сквиччиарини Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

2. Может ли она вести соцсети?

Ответ адвоката здесь однозначен: как частное лицо — да, может. Но как профессионал с целью извлечения дохода — нет.

На практике это значит, что Лерчек может читать новости, переписываться с близкими в мессенджерах и вести закрытый аккаунт для друзей. Но не более того.

«Запрет касается ведения публичных соцсетей-блогов, которые являются ее профессией. Аккаунт Лерчек в соцсетях — это именно коммерческий актив: через него шли продажи, реклама, монетизация. Его ведение — это профессиональное администрирование», — пояснил Довгань.

Луис закрывал любимую от фотоаппаратов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Следовательно, публиковать в этом аккаунте посты, сторис или рилсы ей нельзя. Передать управление аккаунтом другому лицу (например, менеджеру) от своего имени тоже нельзя, так как она остается владельцем и выгодоприобретателем этой деятельности.

«Итог: вести тот самый блог „Лерчек“ или любой другой коммерчески ориентированный публичный аккаунт она не может. Ее присутствие в публичном поле как блогера должно прекратиться на три года», — объяснил Довгань.

Использовать имя «Лерчек» она может в частной жизни или в публичном пространстве, если это не связано с блогерством. А вот использовать этот псевдоним для ведения сайта или блога — нет.

На следующий день Луис снова сопровождал Валерию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

3. Сможет ли она продавать косметику?

Недавно Валерия запустила бренд по продаже косметики. Довгань пояснил, что сам бизнес суд сейчас не ликвидировал. Однако личное участие блогера в бизнесе было серьезно ограничено.

«Юридическое лицо может продолжать существовать и осуществлять торговлю. Но сама Чекалина не может администрировать сайт этого бренда, интернет-магазин, страницы на маркетплейсах, наполнять их контентом», — объяснил адвокат.

Эти обязанности можно делегировать наемным сотрудником. Однако запрет, вероятно, полностью уберет Лерчек из бренда как главного двигателя продаж.

Рассмотрение дела заняло несколько часов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Подробности уголовного дела

Лерчек вместе с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным обвинили в выводе из России более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов (часть 3 статьи 193.1 УК).

В итоге ее экс-супруга Артема приговорили к семи годам колонии. А у Валерии во время процесса нашли рак, ее дело выделили в отдельное производство и приостановили. Затем прокуратура усомнилась в диагнозе и потребовала провести повторную медицинскую экспертизу.