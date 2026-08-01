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Криминал Хотел бензин — остался без денег. Почему приложения по поиску АЗС опасны

Хотел бензин — остался без денег. Почему приложения по поиску АЗС опасны

Рассказываем, в чём дело

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Приложения для обнаружения АЗС оказались небезопасны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПриложения для обнаружения АЗС оказались небезопасны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приложения для обнаружения АЗС оказались небезопасны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные граждан с помощью поддельных приложений, якобы показывающих расположение автозаправочных станций.

Такие приложения можно найти через поисковые системы. После установки на смартфон программа загружает вредоносное ПО. Это дает мошенникам удаленный доступ к устройству. В результате аферисты могут украсть как личные данные пользователя, так и деньги.

В ведомстве настоятельно рекомендуют россиянам скачивать приложения исключительно из официальных магазинов.

Недавно Правительство РФ определило, в каком порядке и кому предоставлять топливо в случае его дефицита. Чиновники утвердили соответствующий порядок.

Кроме того, в России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года — сперва ограничение действовало до 31 июля. Как сообщают на сайте правительства, «решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Бензин Машина
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Комментарии
6
Гость
33 минуты
Хорошо, что об этом предупреждают
Гость
34 минуты
Полезное напоминание для всех
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Гость
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