Хотел бензин — остался без денег. Почему приложения по поиску АЗС опасны

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные граждан с помощью поддельных приложений, якобы показывающих расположение автозаправочных станций.
Такие приложения можно найти через поисковые системы. После установки на смартфон программа загружает вредоносное ПО. Это дает мошенникам удаленный доступ к устройству. В результате аферисты могут украсть как личные данные пользователя, так и деньги.
В ведомстве настоятельно рекомендуют россиянам скачивать приложения исключительно из официальных магазинов.
Недавно Правительство РФ определило, в каком порядке и кому предоставлять топливо в случае его дефицита. Чиновники утвердили соответствующий порядок.
Кроме того, в России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года — сперва ограничение действовало до 31 июля. Как сообщают на сайте правительства, «решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».