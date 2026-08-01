Хотел бензин — остался без денег. Почему приложения по поиску АЗС опасны

Приложения для обнаружения АЗС оказались небезопасны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные граждан с помощью поддельных приложений, якобы показывающих расположение автозаправочных станций.

Такие приложения можно найти через поисковые системы. После установки на смартфон программа загружает вредоносное ПО. Это дает мошенникам удаленный доступ к устройству. В результате аферисты могут украсть как личные данные пользователя, так и деньги.

В ведомстве настоятельно рекомендуют россиянам скачивать приложения исключительно из официальных магазинов.

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