Более 6 тысяч беспилотников атаковали Москву за июль: карта

ПВО сбили 780 беспилотников на подлете к столице (фото из архива) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об атаках дронов на Московскую область. По его словам, на столицу летели более шести тысяч беспилотников.

«В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram

Беспилотники атакуют и другие регионы. 1 августа из-за опасности пришлось закрыть десять аэропортов. В Севастополе погибла женщина, в Уфе обломки сбитого дрона попали в промзону. Там вспыхнул пожар.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.