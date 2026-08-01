Более 6 тысяч беспилотников атаковали Москву за июль: карта

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об атаках дронов на Московскую область. По его словам, на столицу летели более шести тысяч беспилотников.
«В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Беспилотники атакуют и другие регионы. 1 августа из-за опасности пришлось закрыть десять аэропортов. В Севастополе погибла женщина, в Уфе обломки сбитого дрона попали в промзону. Там вспыхнул пожар.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.