«Эти потери по закону не подлежат возмещению»: глава Wildberries рассказала о панике, компенсациях и новых складах

Руководитель маркетплейса объявила о готовящихся мерах поддержки Источник: Татьяна Ким / Telegram

Основательница Wildberries Татьяна Ким сделала ряд заявлений на фоне атак беспилотников на складские комплексы компании. По ее словам, единственной целью этих нападений является давление на бизнес, дестабилизация обстановки, а также создание паники и шока среди большого числа граждан России.

Глава компании отвергла обвинения в том, что на платформе продаются товары военного назначения. В своем Telegram-канале Татьяна Ким подчеркнула, что атаки относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору), поэтому возникшие потери по закону возмещению не подлежат. Тем не менее компания совместно с правительством обсуждает меры поддержки пострадавшего бизнеса. На текущий момент выплаты уже получили почти 100 тысяч продавцов, заявила руководитель.

Татьяна Ким призвала российских предпринимателей сохранять хладнокровие и оперативно адаптировать свои бизнес-процессы к новым реалиям.

«Единственное, что можно сейчас сделать, — это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться. Мы, предприниматели, умеем это делать, как никто другой», — отметила Ким.

Она уточнила, что из-за атак миллиардные убытки понесли также предприниматели из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Для прямого диалога Wildberries планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах России, уточнила Ким.

Компания принимает меры для стабилизации работы и защиты инфраструктуры. По словам основательницы Wildberries, склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. Они проходят модернизацию, что позволяет отражать большую часть атак.

Маркетплейс также меняет логистические маршруты для сохранения прежней скорости доставки товаров. Ким поделилась, что компания получила десятки предложений по аренде логистических мощностей как в России, так и за ее пределами, и уже заключила часть договоров.

В заключение своей речи Татьяна Ким предупредила о том, что сложившейся ситуацией пытаются воспользоваться мошенники. Она призвала продавцов не поддаваться на провокации и доверять исключительно официальным сообщениям компании и госорганов.