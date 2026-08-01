В России самолеты стали делать вынужденные посадки для дозаправки во время прямых рейсов. В чём проблема

Пилот и авиаэксперт объяснили, в каких ситуациях самолету может не хватить топлива во время прямого рейса Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Пассажиры из разных регионов России всё чаще рассказывают о незапланированных технических остановках во время прямых рейсов. Самолеты совершают промежуточные посадки для дозаправки, из-за чего время в пути увеличивается на час, а иногда и больше.

Так, жительница Москвы Лена рассказала MSK1.RU, что 23 июля летела с семьей из столицы в Тюмень. Однако вместо того, чтобы сразу приземлиться в пункте назначения, самолет совершил техническую посадку в Екатеринбурге для дозаправки.

«Сначала наш рейс задержали на час, потом нам пришлось сесть в Екатеринбурге, чтобы заправиться. Мы еще час простояли в самолете, пока шла дозаправка. И только спустя еще час приземлились в Тюмени», — говорит она.

Мы выяснили у авиаэкспертов, действительно ли подобных случаев стало больше, с чем могут быть связаны промежуточные посадки для дозаправки и почему иногда даже на прямом рейсе воздушному судну не хватает топлива до конечного пункта назначения.

Почему самолетам иногда не хватает топлива

По словам аналитика авиаотрасли, главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, необходимость в промежуточной дозаправке может возникнуть сразу по нескольким причинам. Одна из них — маршруты стали длиннее, так как некоторые зоны сейчас закрыты для гражданской авиации, их приходится облетать.

«Если раньше до Сочи можно было долететь примерно за два часа, то теперь маршрут проходит значительно восточнее, поэтому перелет занимает около четырех часов. В отдельных случаях промежуточная посадка для дозаправки оказывается необходимой. При этом для пассажира такой рейс по-прежнему считается прямым, так как самолет просто делает техническую остановку и продолжает путь», — рассказал MSK1.RU эксперт.

Пилот гражданской авиации Андрей Литвинов отметил, что необходимость в промежуточной дозаправке также может возникнуть из-за дефицита топлива в аэропорту вылета.

«В таких случаях самолет заправляют не полностью, а лишь в том объеме, который доступен. Поскольку этого недостаточно для выполнения всего маршрута, перевозчик заранее предусматривает промежуточную посадку в другом аэропорту, где воздушное судно сможет дозаправиться», — объяснил Литвинов.

При этом не все подобные остановки планируются заранее. Иногда необходимость в дозаправке возникает уже во время полета — из-за обстоятельств, которые невозможно предусмотреть до вылета.

Почему нельзя заранее рассчитать, сколько нужно топлива

Всё дело в том, что во время полета могут возникнуть обстоятельства, которые невозможно предусмотреть заранее.

«Самолет полностью загружен, топлива залили по расчету, но уже во время полета выясняется, что встречный ветер сильнее ожидаемого. Самолет летит медленнее, расход топлива возрастает. Такое действительно случается», — объяснил Роман Гусаров.

По словам эксперта, подобные ситуации происходили всегда. Он вспомнил, как еще во времена СССР летел прямым рейсом из Владивостока в Москву. Из-за полной загрузки самолета и плохой погоды экипажу пришлось совершить промежуточную посадку для дозаправки, чтобы безопасно завершить полет.

На расход топлива могут влиять и другие факторы. Так, в июле 2026 года в Москве ввели ограничения на предельную высоту полетов гражданских самолетов. Теперь над столичным авиаузлом им разрешено лететь на высоте не более 4900 метров вместо прежних 8250–8550 метров. Это решение приняли в целях безопасности, чтобы в случае атаки беспилотников воздушные суда могли быстрее приступить к снижению и посадке.

По словам Гусарова, при полете на меньшей высоте расход топлива может увеличиться, поскольку самолет дольше находится в более плотных слоях атмосферы. Однако влияние этого фактора на общий расход топлива минимально и само по себе не может стать причиной промежуточной посадки для дозаправки.

Это безопасно?

Эксперты подчеркивают, что техническая посадка для дозаправки — это штатная процедура, которая принимается исключительно в интересах безопасности пассажиров.

Если самолет всё-таки садится для дозаправки, значит, это действительно вынужденная мера. Роман Гусаров аналитик авиаотрасли, руководитель портала Avia.ru

Как правило, во время технической остановки пассажиров не высаживают.

«Современные технологии позволяют дозаправлять самолет без высадки пассажиров. К воздушному судну подъезжает топливозаправщик, рядом дежурят пожарные расчеты, соблюдаются все необходимые требования безопасности. Поэтому в большинстве случаев пассажиры остаются на своих местах», — заключил эксперт.