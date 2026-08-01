НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

3 м/c,

с-з.

 753мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Афиша на выходные
Фанатка Брагина
Здесь был Пушкин
Умер экс-игрок «Локомотива»
Где собрать корзины грибов
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Астрономические явления в августе
Дерево рухнуло на автобус
Страна и мир Колобусы, белые пляжи и лабиринты Каменного города: зачем ехать на Занзибар и сколько это стоит

Колобусы, белые пляжи и лабиринты Каменного города: зачем ехать на Занзибар и сколько это стоит

Рассказываем, нужна ли виза, какую валюту брать и долго ли лететь

95
Остров называют «африканскими Мальдивами» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОстров называют «африканскими Мальдивами» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Остров называют «африканскими Мальдивами»

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

С начала июля авиакомпания Air Tanzania запустила прямые рейсы из Москвы на Занзибар. По словам экспертов, это направление в туристической отрасли давно ждали, оно наверняка заинтересует туристов. Живописный остров в Индийском океане у побережья Танзании многие называют «африканскими Мальдивами». Он славится белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, атмосферой спокойствия и особым колоритом.

Тревел-гид Инна Шуть рассказала 86.RU о нюансах отдыха на острове: когда и как лететь, какую валюту с собой брать и какое время года выбрать для поездки.

Как лететь и сколько лететь?

  • Прямым рейсом Air Tanzania из Москвы, вылет в 10:40, прибытие на остров в 19:10;

  • время в пути — 8 часов 30 минут;

  • рейсы — 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам;

  • обратно — через Дар-эс-Салам (материковая Танзания) с пересадкой ~5 часов и дальше прямой рейс до Москвы.

Когда лучше лететь?

  • Январь — март — сухой сезон на острове. В этот период стоит жаркая погода, которая подходит для отдыха;

  • апрель — май — сезон дождей на Занзибаре;

  • июнь — октябрь — лучшее время для отдыха на острове: солнечно, сухо, спокойный океан;

  • ноябрь — декабрь — период коротких тропических дождей. Но если вас это не пугает, можно планировать поездку.

«На Занзибаре есть отели на любой вкус и кошелек — от небольших бутик-отелей до резортов с системой all inclusive. Также представлены отели для детского отдыха с анимацией или те, где могут остановиться только туристы старше 18 лет, — рассказала тревел-гид. — При выборе важно учитывать не только сам отель, но и район. На некоторых пляжах во время отлива океан может уходить почти на километр. Самые комфортные для купания пляжи с минимальными отливами — Нунгви и Кендва».

Что обязательно стоит сделать на Занзибаре?

Местная культура однозначно стоит того, чтоб с ней познакомиться | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUМестная культура однозначно стоит того, чтоб с ней познакомиться | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Местная культура однозначно стоит того, чтоб с ней познакомиться

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Есть целый список для тех, кто летит на остров в первый раз и хочет получить от поездки максимум впечатлений

  1. Поужинать в ресторане The Rock — он находится на крошечном скалистом островке посреди лагуны. Тут даже есть необязательно, можно просто прийти и сфотографироваться на террасе — виды открываются просто роскошные.

  2. Потеряться в улочках Стоун Тауна — это Каменный город, старейшая часть столицы Занзибара. Здесь практически нет автомобилей, потому что на эти улицы они просто не помещаются. Зато в этом лабиринте есть множество мечетей, базарчиков, магазинчиков. Место очень атмосферное.

  3. Поплавать с дельфинами в океане.

  4. Посетить остров Призон и увидеть гигантских черепах.

  5. Увидеть колобусов — редких обезьян в лесу Джозани.

  6. Отправиться на снорклинг у атолла Мнемба — подводный мир там настолько яркий, что это стоит увидеть своими глазами.

«Поездка на Занзибар — это уникальная возможность совместить отдых на белоснежных пляжах райского острова с настоящим африканским сафари на материке. Туристов ждут львы, слоны, жирафы, зебры и множество других диких животных в их естественной среде, — рассказала Инна Шуть. — Это невероятные эмоции и впечатления».

Что важно знать?

Доллары старого образца лучше не брать | Источник: Дарья Пона / 74.RUДоллары старого образца лучше не брать | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Доллары старого образца лучше не брать

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Есть нюансы, которые стоит иметь в виду еще на этапе планирования путешествия:

  • нужна виза, оформляется по прилете, стоит 50 долларов;

  • при въезде понадобится обязательная медицинская страховка;

  • на некоторых пляжах сильно выражены приливы и отливы — это нужно учитывать при выборе отеля;

  • с собой лучше брать доллары нового образца — их легко обменять на местную валюту, старые купюры могут не взять;

  • при заселении в отели оплачивается туристический налог — от 4 до 10 долларов в зависимости от класса отеля.

«Африканский колорит — это то, чем удивит и порадует туристов Занзибар. Здесь часто услышите фразу „Hakuna Matata“ — „нет проблем“, „не переживай“. Это не просто слова, а отношение местных жителей к жизни, — рассказала эксперт. — При этом важно понимать, что за пределами туристических отелей вас ждет настоящая Африка со своим укладом жизни и особенностями, которые делают путешествие еще более аутентичным».

Минимальная стоимость тура на двоих на 10 ночей в июле — от 250 тысяч рублей (завтраки, отель 3*). Бюджет на доступные отели — 250–300 тысяч рублей.

А вот какие впечатления у путешественников оставляет Занзибар — говорят, в жизни островитян нет места депрессии. 

Источник:

Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Занзибар Остров Пляж Поездка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем