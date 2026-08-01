Колобусы, белые пляжи и лабиринты Каменного города: зачем ехать на Занзибар и сколько это стоит

Остров называют «африканскими Мальдивами» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

С начала июля авиакомпания Air Tanzania запустила прямые рейсы из Москвы на Занзибар. По словам экспертов, это направление в туристической отрасли давно ждали, оно наверняка заинтересует туристов. Живописный остров в Индийском океане у побережья Танзании многие называют «африканскими Мальдивами». Он славится белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, атмосферой спокойствия и особым колоритом.

Тревел-гид Инна Шуть рассказала 86.RU о нюансах отдыха на острове: когда и как лететь, какую валюту с собой брать и какое время года выбрать для поездки.

Как лететь и сколько лететь?

Прямым рейсом Air Tanzania из Москвы, вылет в 10:40, прибытие на остров в 19:10;

время в пути — 8 часов 30 минут;

рейсы — 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам;

обратно — через Дар-эс-Салам (материковая Танзания) с пересадкой ~5 часов и дальше прямой рейс до Москвы.

Когда лучше лететь?

Январь — март — сухой сезон на острове. В этот период стоит жаркая погода, которая подходит для отдыха;

апрель — май — сезон дождей на Занзибаре;

июнь — октябрь — лучшее время для отдыха на острове: солнечно, сухо, спокойный океан;

ноябрь — декабрь — период коротких тропических дождей. Но если вас это не пугает, можно планировать поездку.

«На Занзибаре есть отели на любой вкус и кошелек — от небольших бутик-отелей до резортов с системой all inclusive. Также представлены отели для детского отдыха с анимацией или те, где могут остановиться только туристы старше 18 лет, — рассказала тревел-гид. — При выборе важно учитывать не только сам отель, но и район. На некоторых пляжах во время отлива океан может уходить почти на километр. Самые комфортные для купания пляжи с минимальными отливами — Нунгви и Кендва».

Что обязательно стоит сделать на Занзибаре?

Местная культура однозначно стоит того, чтоб с ней познакомиться Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Есть целый список для тех, кто летит на остров в первый раз и хочет получить от поездки максимум впечатлений

Поужинать в ресторане The Rock — он находится на крошечном скалистом островке посреди лагуны. Тут даже есть необязательно, можно просто прийти и сфотографироваться на террасе — виды открываются просто роскошные. Потеряться в улочках Стоун Тауна — это Каменный город, старейшая часть столицы Занзибара. Здесь практически нет автомобилей, потому что на эти улицы они просто не помещаются. Зато в этом лабиринте есть множество мечетей, базарчиков, магазинчиков. Место очень атмосферное. Поплавать с дельфинами в океане. Посетить остров Призон и увидеть гигантских черепах. Увидеть колобусов — редких обезьян в лесу Джозани. Отправиться на снорклинг у атолла Мнемба — подводный мир там настолько яркий, что это стоит увидеть своими глазами.

«Поездка на Занзибар — это уникальная возможность совместить отдых на белоснежных пляжах райского острова с настоящим африканским сафари на материке. Туристов ждут львы, слоны, жирафы, зебры и множество других диких животных в их естественной среде, — рассказала Инна Шуть. — Это невероятные эмоции и впечатления».

Что важно знать?

Доллары старого образца лучше не брать Источник: Дарья Пона / 74.RU

Есть нюансы, которые стоит иметь в виду еще на этапе планирования путешествия:

нужна виза, оформляется по прилете, стоит 50 долларов;

при въезде понадобится обязательная медицинская страховка;

на некоторых пляжах сильно выражены приливы и отливы — это нужно учитывать при выборе отеля;

с собой лучше брать доллары нового образца — их легко обменять на местную валюту, старые купюры могут не взять;

при заселении в отели оплачивается туристический налог — от 4 до 10 долларов в зависимости от класса отеля.

«Африканский колорит — это то, чем удивит и порадует туристов Занзибар. Здесь часто услышите фразу „Hakuna Matata“ — „нет проблем“, „не переживай“. Это не просто слова, а отношение местных жителей к жизни, — рассказала эксперт. — При этом важно понимать, что за пределами туристических отелей вас ждет настоящая Африка со своим укладом жизни и особенностями, которые делают путешествие еще более аутентичным».

Минимальная стоимость тура на двоих на 10 ночей в июле — от 250 тысяч рублей (завтраки, отель 3*). Бюджет на доступные отели — 250–300 тысяч рублей.

А вот какие впечатления у путешественников оставляет Занзибар — говорят, в жизни островитян нет места депрессии.