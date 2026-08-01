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Недвижимость Три рабочих способа, которые помогут снизить проценты по ипотеке — переплаты сократятся на годы вперед

Три рабочих способа, которые помогут снизить проценты по ипотеке — переплаты сократятся на годы вперед

Эксперт дал простые советы

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При оформлении ипотеки важно обратить внимание на ряд нюансов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПри оформлении ипотеки важно обратить внимание на ряд нюансов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При оформлении ипотеки важно обратить внимание на ряд нюансов

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Снизить процентную ставку по рыночной ипотеке на 2,5% можно без привлечения государственных льготных программ. Для этого существует несколько эффективных приемов.

Сэкономить на ипотеке позволяют три стандартных инструмента: оформление зарплатного проекта в банке-кредиторе, покупка полиса страхования жизни, а также внесение половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Об этом сообщила руководитель отдела продаж компании Dar Татьяна Стенина.

«Зарплатный проект дает скидку около 1%, страхование жизни — еще 1%, взнос от половины стоимости — 0,5%. Если использовать все три условия, итоговая экономия может достигать 2,5%», — пояснила Стенина в беседе с Газета.Ru. Однако возможность суммирования скидок зависит от политики конкретной кредитной организации.

Для наглядности: снижение ставки всего на 1% при сумме кредита в 6 миллионов рублей уменьшит ежемесячный платеж примерно на 5,5 тысячи рублей. Для займа в 10 миллионов рублей экономия составит уже около 8 тысяч рублей в месяц. А в течение 20–30 лет это сбережет заемщику миллионы рублей.

При этом у банков нет жестких ограничений и требований для снижения процентов. Каждую заявку банк рассматривает индивидуально на основе доходов, кредитной истории и текущих долгов.

Еще одним альтернативным вариантом уменьшения переплаты эксперт назвала совместные программы банков и девелоперов. В этом случае застройщик сам платит комиссию банку, благодаря чему покупатель получает ставку ниже рыночной на 0,1–3% на срок от 1 года до 5 лет, после чего кредит возвращается к стандартным условиям.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Процентная ставка Льготная ипотека
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