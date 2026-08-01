Преревозчика в Ярославской области оштрафовали за завышение цен — кто он

Ярославские антимонопольщики наложили штрафы на АО «Рыбинскэлектротранс». Перевозчика, обслуживающего троллейбусные маршруты № 1, № 4, № 5 и № 6 в Рыбинске, обвинили в двух нарушениях.
«АО „Рыбинскэлектротранс“ обладает доминирующим положением на рынке предоставления услуг по размещению кабеля в городе. Используя это положение, компания устанавливала необоснованно высокую плату для операторов связи в размере до 823 рублей за 1 опору. Компания создавала дискриминационные условия, устанавливая разные тарифы для потребителей без объективных на то причин, что ущемляло интересы таких операторов связи», — рассказывали ранее в УФАС по Ярославской области.
Что известно про АО "Рыбинскэлектротранс"
Компания зарегистрирована с 2011 года, её учреждала администрация Рыбинска. С 2016 года имеет юридический адрес в Рыбинске на улице Ворошилова, 25. Сейчас принадлежит вологодскому предпринимателю Павлу Видякину, который также возглавляет предприятие ООО «Торговый дом „Транс-Альфа“. Последняя фирма в свое время не смогла поставить в Ярославль троллейбусы, купленные на деньги за снос депо на улице Городской вал, из-за чего власти отсудили у компании 24 млн рублей. Однако в следующие годы у торгового дома все же покупали новые троллейбусы, которые сейчас ездят по Ярославлю.
Компания АО «Рыбинскэлектротранспорт» за последние несколько лет постепенно выбирается из кризиса: если к 2022 году фирма подошла с убытком в 50 млн рублей, то 2025 год завершила с убытком в 10 млн рублей при выручке в 285,9.
Иными словами, компания предлагала разные условия операторам связи, желающим провести кабели через их опоры, в их числе МТС, Ростелеком, ТТК и другие.
В декабре 2025 года выдали предписание сделать тарифы едиными для всех операторов связи. Но, видимо, ситуация не изменилась и в июле антимонопольщики возбудили два административных дела. По ним оштрафовали перевозчика за неисполнение предписания — 150 тысяч рублей и за ограничение конкуренции — 348,6 тысячи рублей.
Проезд в рыбинском троллейбусе стоит 40 рублей.
Недавно мы объясняли, почему в ярославском транспорте нормально не показывают и не объявляют остановки.