Преревозчика в Ярославской области оштрафовали за завышение цен — кто он

Компания зарегистрирована с 2011 года, её учреждала администрация Рыбинска. С 2016 года имеет юридический адрес в Рыбинске на улице Ворошилова, 25. Сейчас принадлежит вологодскому предпринимателю Павлу Видякину, который также возглавляет предприятие ООО «Торговый дом „Транс-Альфа“. Последняя фирма в свое время не смогла поставить в Ярославль троллейбусы, купленные на деньги за снос депо на улице Городской вал, из-за чего власти отсудили у компании 24 млн рублей. Однако в следующие годы у торгового дома все же покупали новые троллейбусы, которые сейчас ездят по Ярославлю.

Компания АО «Рыбинскэлектротранспорт» за последние несколько лет постепенно выбирается из кризиса: если к 2022 году фирма подошла с убытком в 50 млн рублей, то 2025 год завершила с убытком в 10 млн рублей при выручке в 285,9.