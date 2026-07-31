Приложения, которые появятся на каждом новом смартфоне — кабмин утвердил их список

Набор предварительно установленных программ обозначили в правительстве Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Кабинет министров официально утвердил перечень отечественных программ и сервисов, которые производители обязаны предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры. Новые требования вступят в силу 1 января 2027 года и станут обязательными для всех ввозимых в страну гаджетов.

«Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники сложных товаров в 2027 году», — сообщается в распоряжении, опубликованном на государственном сайте правовых актов.

В сегменте голосовых помощников произошли корректировки. Место ассистента «Маруся» в обновленном перечне заняла система «Алиса AI». В остальном производители гаджетов по-прежнему обязаны интегрировать базовый набор сервисов, куда входят поисковые, навигационные и почтовые службы: «Яндекс.Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «2ГИС», «Почта Mail.ru», Дзен».

Должны быть подгужены социальные сети: «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер «Макс». Также в список вошли платежная система Mir Pay, государственная цифровая платформа «Госуслуги», «МойОфис», защитное ПО (Лаборатория Касперского), магазин приложений Rustore, книжный сервис «ЛитРес» и приложение «Честный знак».