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Религия Обзор Кто тут воду мутит? Почему нельзя купаться после 2 августа

Кто тут воду мутит? Почему нельзя купаться после 2 августа

Разбираемся в традициях, которые говорят, что Ильин день закрывает купальный сезон

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В ночь на 2 августа Илья Пророк расставляет по всем пляжам страны таблички, запрещающие купаться | Источник: Максим Серков / NGS42.RUВ ночь на 2 августа Илья Пророк расставляет по всем пляжам страны таблички, запрещающие купаться | Источник: Максим Серков / NGS42.RU
В ночь на 2 августа Илья Пророк расставляет по всем пляжам страны таблички, запрещающие купаться
Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

Если вы еще не успели искупаться в этом году, то уже сильно и не торопитесь. Как известно, после 2 августа купаться в речках, озерах и прочих открытых водоемах нельзя. Говорят, всё из-за того, что Илья воду, скажем так, испортил. Мы в это решительно не верим. Ну нет у Ильи таких физиологических суперспособностей (у Олега еще может быть, но не у Ильи точно), чтобы взять и одним махом всю воду в стране сделать непригодной. Как бы то ни было, но считается, что именно после Ильина дня купаться нельзя. Этому есть и фантастические, и вполне реальные объяснения. Давайте разберемся, почему нельзя купаться на Ильин день.

Наказание от Ильи Пророка

2 августа — День Ильи Пророка, который прославился нетерпимостью к грешникам. С этим днем связано много поверий, в том числе считалось, что начиная с этой даты купаться в открытых водоемах опасно и грешно. Кого Илья Пророк за купанием застанет, того и покарает. На Руси верили, что наказания провинившемуся стоит ждать от грозы — якобы от нее или дом сгорит, или скот помрет, или сам человек отправится на личный разговор с пророком.

К слову, то, что Ильин день связывают с грозами, совсем неудивительно. В некоторых регионах именно в начале августа наступает период, когда они случаются достаточно часто. А иногда гроза бывает не простой, а воробьиной — без дождя. Это многократно повышает ее опасность для человека.

Русалки, водяные и прочая нечисть

Согласно народным поверьям, именно на Ильин день вся нечисть, вышедшая на сушу, возвращается в водоемы. И тут беззаботных купальщиков поджидают две неприятности: либо русалки с водяными на дно утянут, либо Илья Пророк молнией пришибет. Не со зла. Просто пуще грешников он терпеть не может всю вот эту нечисть. А потому бьет молниями по водоемам, не разбираясь, кто там плещется. Так что если вас угораздило пойти купаться после 2 августа и вы увидели поблизости разряды молний, на всякий случай перекреститесь. Еще лучше — скорее бегите на сушу и прячьтесь в укрытии. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

В Архангельске, кстати, считали, что 2 августа у чертей начинается брачный период. Они устраивают пышные свадебные гуляния, главным блюдом на которых может стать любой купающийся. Особое внимание черти уделяли молодым девицам.

Также считалось, что вода начиная с Ильина дня испорчена. Но у этого как раз есть вполне логичное объяснение.

Цветение воды и тина

Явным признаком того, что пора прекращать купаться в водоемах, было то, что вода с августа начинает цвести. Она становится мутной, в ней появляется много тины. Понятно, что это естественный процесс, но народ связывал происходящее с разными факторами.

«Илья Пророк в реках воду мутит» — так говорили, когда начиналось цветение. Также изменение качества воды связывали и с животными. В зависимости от региона воду мог испортить олень, медведь или другой зверь, справив в водоем нужду либо окунув туда рога, лапы или копыта.

В действительности какой-то особой опасности водоемы со 2 августа не несут. Понятно, что в цветущей воде купаться неприятно, да и бактерий становится много, но никакой мистики здесь нет. С точки зрения церкви, 2 августа — лишь день почитания Святого Пророка Ильи. Так что верующим полагается просто сходить в церковь вместо посещения водоема, а с самим купанием никаких проблем нет.

Приближение холодов

Начиная со 2 августа по народному календарю лето начинает убывать. Таким образом именно в Ильин день начиналась осенняя пора. Эту дату отмечали и в пословицах:

  • на Илью до обеда лето, а после — осень;

  • до Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается;

  • святой Илья зажинает жниво.

С этого дня действительно начинали работы в поле, погода могла меняться по нескольку раз в сутки, а вода становилась холодной. Рискнувший искупаться мог тяжело заболеть или утонуть из-за судорог. Но если говорить о снижении температуры, то здесь всё зависит от региона.

Признавайтесь, купаетесь после 2 августа?

Вообще не вижу в этом проблемы, всегда купаюсь, если вода нормальная
Никогда не купаюсь после 2 августа
В нашем сообществе моржей купаются круглый год
Однажды я искупался после 2 августа, и сейчас вам такое расскажу в комментариях
У меня водобоязнь

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Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Ильин день Религия Ильин день Купание Река Озеро Водоем Илья Пророк Пророк Лето Примета Традиция
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Комментарии
14
Гость
26 минут
Живешь в 19-м веке или в России - нельзя купаться
Гость
1 августа 2024, 13:19
А в Париже-то знают, что уже купаться нельзя..?!
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Гость
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