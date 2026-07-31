«Грибов в лесу становится больше»: ярославцы отправляются на тихую охоту с ведрами

Ярославцы похвастались грибным уловом Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Грибной сезон в самом разгаре! А ярославцы времени зря не теряют. В социальных сетях каждый день жители разных частей региона делятся найденными трофеями.

В тематических группах грибники подсказывают, куда направиться на тихую охоту. Рассказываем их рекомендации и любуемся целыми корзинами урожая.

В группе грибников Екатерина Анушкина поделилась, что в Борисоглебском районе собрать можно полное ведро лесного лакомства.

«Ведро 10 литров», — подписала фото девушка.

А как много белых грибов! Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Корзины быстро наполняются и в Тутаевском районе. Например, Денису удалось собрать сразу два ведра до краев.

«Грибов в лесу становится больше», — отметил любитель тихой охоты.

Много белых грибов находят в Тутаевском районе Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com Только посмотрите, какой большой гриб! Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Наткнуться в лесах Ярославской области можно и на краснокнижные грибы. Только вот собирать их строго запрещено. А вот сфотографировать можно.

«Большесельский район. Краснокнижный осиновик белый. Брать не стал», — подписал Александр.

Напомним, что за сбор краснокнижных грибов грозят штрафы Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Некоторые ярославцы уже готовятся к осеннему сезону. Так, на прогулку по излюбленным местам отправилась Наталья.

«С супругом поехали по своим осенним местам на разведку. Попали под дождик, промокли, но лес нас порадовал своими дарами», — поделилась историей ярославна.

Даже те, кто привык собирать грибы зимой, радуются летнему сезону Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com