«Грибов в лесу становится больше»: ярославцы отправляются на тихую охоту с ведрами

Грибной сезон в самом разгаре! А ярославцы времени зря не теряют. В социальных сетях каждый день жители разных частей региона делятся найденными трофеями.
В тематических группах грибники подсказывают, куда направиться на тихую охоту. Рассказываем их рекомендации и любуемся целыми корзинами урожая.
В группе грибников Екатерина Анушкина поделилась, что в Борисоглебском районе собрать можно полное ведро лесного лакомства.
«Ведро 10 литров», — подписала фото девушка.
Корзины быстро наполняются и в Тутаевском районе. Например, Денису удалось собрать сразу два ведра до краев.
«Грибов в лесу становится больше», — отметил любитель тихой охоты.
Наткнуться в лесах Ярославской области можно и на краснокнижные грибы. Только вот собирать их строго запрещено. А вот сфотографировать можно.
«Большесельский район. Краснокнижный осиновик белый. Брать не стал», — подписал Александр.
Некоторые ярославцы уже готовятся к осеннему сезону. Так, на прогулку по излюбленным местам отправилась Наталья.
«С супругом поехали по своим осенним местам на разведку. Попали под дождик, промокли, но лес нас порадовал своими дарами», — поделилась историей ярославна.
Ранее житель Ярославской области, собирая грибы, наткнулся в лесу на странные обломки. Мужчина принял их за фрагменты беспилотника. Его историю смотрите здесь.