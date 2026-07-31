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Лето «Грибов в лесу становится больше»: ярославцы отправляются на тихую охоту с ведрами

«Грибов в лесу становится больше»: ярославцы отправляются на тихую охоту с ведрами

Где найти побольше лакомства

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Ярославцы похвастались грибным уловом | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comЯрославцы похвастались грибным уловом | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Ярославцы похвастались грибным уловом

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Грибной сезон в самом разгаре! А ярославцы времени зря не теряют. В социальных сетях каждый день жители разных частей региона делятся найденными трофеями.

В тематических группах грибники подсказывают, куда направиться на тихую охоту. Рассказываем их рекомендации и любуемся целыми корзинами урожая.

Вот такие грибы нашла Галина на левом берегу Тутаева | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comВот такие грибы нашла Галина на левом берегу Тутаева | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com
А это скрывается в лесах в Любиме | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comА это скрывается в лесах в Любиме | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com
Корзина лисичек прямиком из Борисоглебского района | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comКорзина лисичек прямиком из Борисоглебского района | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

В группе грибников Екатерина Анушкина поделилась, что в Борисоглебском районе собрать можно полное ведро лесного лакомства.

«Ведро 10 литров», — подписала фото девушка.

А как много белых грибов! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comА как много белых грибов! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

А как много белых грибов!

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Корзины быстро наполняются и в Тутаевском районе. Например, Денису удалось собрать сразу два ведра до краев.

«Грибов в лесу становится больше», — отметил любитель тихой охоты.

Много белых грибов находят в Тутаевском районе | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comМного белых грибов находят в Тутаевском районе | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Много белых грибов находят в Тутаевском районе

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Только посмотрите, какой большой гриб! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comТолько посмотрите, какой большой гриб! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Только посмотрите, какой большой гриб!

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Наткнуться в лесах Ярославской области можно и на краснокнижные грибы. Только вот собирать их строго запрещено. А вот сфотографировать можно.

«Большесельский район. Краснокнижный осиновик белый. Брать не стал», — подписал Александр.

Напомним, что за сбор краснокнижных грибов грозят штрафы | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comНапомним, что за сбор краснокнижных грибов грозят штрафы | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Напомним, что за сбор краснокнижных грибов грозят штрафы

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Некоторые ярославцы уже готовятся к осеннему сезону. Так, на прогулку по излюбленным местам отправилась Наталья.

«С супругом поехали по своим осенним местам на разведку. Попали под дождик, промокли, но лес нас порадовал своими дарами», — поделилась историей ярославна.

Даже те, кто привык собирать грибы зимой, радуются летнему сезону | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comДаже те, кто привык собирать грибы зимой, радуются летнему сезону | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Даже те, кто привык собирать грибы зимой, радуются летнему сезону

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Ранее житель Ярославской области, собирая грибы, наткнулся в лесу на странные обломки. Мужчина принял их за фрагменты беспилотника. Его историю смотрите здесь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гриб Урожай Тихая охота
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Комментарии
4
Гость
1 час
Ходить в лес стоит только с людьми опытными. Не манитесь красивыми картинками. Всё-таки лес это дикая природа
Гость
1 час
Главное быть осторожнее и знать местность, по которой ходишь!
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Гость
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