Скорпионов ждет крах, а Близнецы найдут спонсора: финансовый гороскоп на август

Астролог Эльза Кушина подготовила финансовый гороскоп на последний летний месяц Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Август 2026 года будет динамичным: с одной стороны, откроются новые возможности для укрепления финансового положения, с другой — коридор затмений потребует осторожности в денежных вопросах. Как не потерять свои сбережения и кому пока противопоказаны сделки с недвижимостью — читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU .

Овен

Август обещает стать для Овнов месяцем резких финансовых поворотов, неожиданных сюрпризов и событий, способных кардинально изменить материальное положение. Деньги в этот период могут приходить и уходить совершенно непредсказуемо, поэтому главной задачей станет сохранение здравого смысла и денежной дисциплины. Возможны неожиданные денежные поступления, крупные выигрыши, получение наследства, выгодные предложения или появление влиятельного человека, который решит взять Овна под свое покровительство.

Тем не менее есть вероятность понести большие и внезапные расходы: срочный ремонт, лечение, помощь родственникам, погашение старых долгов. Особенно осторожными следует быть тем Овнам, чей доход зависит от одного источника, так как существует риск и неожиданно потерять работу.

Телец

У Тельца наступает период финансового напряжения. Энергия месяца складывается таким образом, что привычная стабильность может временно пошатнуться, а контроль над доходами и расходами потребует больше внимания, чем обычно. В этот период возможны задержки выплат, снижение доходов или нестабильность в рабочих процессах.

Финансы способны повлиять на отношения с окружающими. Знакомые могут просить в долг, но потом не вернуть деньги. Или человек может попросить слишком большую сумму — настолько, что Телец будет не готов пойти на это. Так или иначе, представителям знака не рекомендуется одалживать накопления и брать кредиты.

Близнецы

Август открывает для Близнецов период яркой финансовой удачи и благоприятных возможностей. Энергия месяца складывается таким образом, что денежные потоки становятся более подвижными, а шансы на улучшение материального положения заметно выше обычного.

Многие представители этого знака могут неожиданно получить предложение о высокооплачиваемой работе, выгодном проекте или сотрудничестве, которое значительно укрепит их стабильность. Для кого-то это время станет стартом нового источника дохода. Также возможна поддержка со стороны влиятельных людей или спонсоров. Однако ключевой урок августа — умение правильно обращаться с удачей. Важно не только получать, но и грамотно распределять ресурсы, откладывать и инвестировать.

Рак

Деньги, доходы, вложения, накопления и траты займут заметную часть внимания Раков — порой у них будет возникать ощущение, что финансовые вопросы буквально не отпускают.

Но у этого будет приятный побочный эффект: появится много профессиональных возможностей, предложений по работе и идей для появления новых источников дохода. Деньги то и дело будут крутиться вокруг представителей знака. После 12 августа наступит очень удачный момент для крупных покупок — от недвижимости до дорогостоящих вещей.

Лев

В этот период повышается риск импульсивных трат, особенно под влиянием атмосферы «летнего отпуска», когда появляется желание жить свободнее и не думать о последствиях. В такие моменты деньги могут уходить быстрее, чем планировалось: на развлечения, спонтанные покупки, поездки и удовольствия.

Символически это время напоминает классическую историю о стрекозе и муравье: один живет моментом, другой — строит фундамент на будущее. И сейчас для Льва критически важно выбрать позицию «муравья». В противном случае последствия могут проявиться в виде нехватки ресурсов в самый неожиданный момент.

Дева

Август 2026 года может стать периодом, когда чрезмерная фиксация на деньгах как на главной цели жизни начинает создавать внутреннее и внешнее сопротивление. Если в это время финансовая сфера воспринимается исключительно через призму «надо больше заработать» и «любой ценой приумножить», то возможны задержки в реализации планов и сбои в процессах.

Представителей знака сложно назвать удачливыми в денежных вопросах в конце лета. Все доходы достаются им только через труд и терпение. Но и тут могут возникать сложности в отношениях с людьми: нарушение договоренностей, высокая конкуренция и разбирательства, включая судебные. Из хороших новостей: после 15 августа появится шанс получить ценный подарок или крупную премию.

Весы

Это период неожиданных финансовых поворотов для Весов, когда ситуация с деньгами начинает меняться быстрее, чем ожидалось. В августе могут появляться новые источники дохода — предложения о работе, проекте или сотрудничестве, которые ранее не рассматривались. Также возможны ситуации, когда финансовая помощь приходит со стороны: это может быть поддержка партнеров, семьи, деловых контактов или иных ресурсов, которые раньше не были активированы.

Кроме того, у некоторых Весов может проявиться эффект «закрытия старых долговых историй» — частичное или полное погашение кредитов (в том числе ипотеки), что заставит представителей знака поверить в собственные силы. Из этого важно извлечь главный урок: без действия чуда не бывает.

Скорпион

Август может стать для Скорпионов месяцем серьезных финансовых испытаний и проверок на честность. В энергетике периода словно витает дух искушения: легкие деньги, сомнительные предложения, обещания быстрой прибыли и различные авантюры.

В это время особенно важно сохранять здравый смысл и не поддаваться соблазнам: азартным играм, участию в сомнительных финансовых схемах, обещающих баснословный доход без усилий, или жизни за чужой счет. Звезды советуют избегать подобных поступков, поскольку любые нечестные действия, совершенные сейчас, могут иметь долгосрочные последствия.

Стрелец

Глубокая трансформация в сфере денег и материальных ценностей происходит в августе у Стрельцов. События этого месяца способны кардинально изменить их отношение к финансам, достатку и личной безопасности. Перемены окажутся позитивными: появятся новые источники дохода, выгодные предложения, перспективные проекты или возможности значительно улучшить свое материальное положение.

Тем не менее звезды приготовили поучительный урок. Те, кто будет относиться к деньгам слишком легкомысленно и допускать бездумное расточительство, быстро их потеряет. Стрельцам важно научиться обращаться со своими финансами: планировать бюджет, определиться с целями и начать копить на что-то конкретное и масштабное.

Козерог

Последний месяц лета для Козерогов может оказаться периодом повышенной финансовой нагрузки, особенно в сфере здоровья и сопутствующих расходов. Астрологическая картина этого времени указывает на вероятность незапланированных трат, которые будут связаны прежде всего с восстановлением самочувствия и медицинскими вопросами. В этот период особенно важно не игнорировать даже легкие недомогания, сезонные простуды, усталость или снижение иммунитета.

Интересно, что в конце лета запросы Козерогов заметно вырастут. Они больше не готовы экономить на себе, а потому будут тратить внушительную часть накоплений на свои давние прихоти. В этом случае звезды рекомендуют не размениваться на маленькие и бесполезные покупки, а двигаться в сторону более важных и дорогих приобретений, например недвижимости.

Водолей

В августе окружение Водолея может претендовать на его финансы, отсюда возможны просьбы о займах или совместное участие в кредитных обязательствах. Представителям знака нужно быть осторожнее: есть вероятность испортить отношения с близкими из-за денежных вопросов. К тому же есть риск потерять не только связь с этими людьми, но и одолженную сумму.

В этот период Водолея захлестнет скучная рутина на работе, и хотя усталость от этого быстро даст о себе знать, им нужно помнить, что уже в сентябре их ждет приятный бонус.

Рыбы

Деньги Рыб будут направлены на близких, ремонт, дом, что позволит им укрепить семейные отношения. Отсюда важно уметь грамотно планировать бюджет, чтобы финансов хватило на всё и сразу. А вот импульсивных трат звезды рекомендуют избегать, чтобы не погружаться в негативные эмоции: тревогу, переживания и слезы. Есть вероятность не только самому разочароваться в покупках, но и рассориться из-за них с близким окружением.

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