НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Где собрать корзины грибов
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Астрономические явления в августе
Дерево рухнуло на автобус
Пополнение в зоопарке
Умер экс-игрок «Локомотива»
Дороги и транспорт Условия проезда на автобусе и такси будут другими — что изменится для пассажиров

Условия проезда на автобусе и такси будут другими — что изменится для пассажиров

Перевозчикам озвучили ряд требований

78
Правила перевозки пассажиров откорректировали | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПравила перевозки пассажиров откорректировали | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Правила перевозки пассажиров откорректировали

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Соответствующий приказ подготовил Минтранс РФ. Регламент затронет работу автобусов, троллейбусов и трамваев, а также коммерческие перевозки по заказу и службы легкового такси.

Документ официально разрешает использовать технологию NFC для бесконтактной оплаты при наличии такой технической возможности у перевозчика. Кроме того, пассажиры смогут оформлять билеты и подтверждать посадку через Единую биометрическую систему, а также верифицировать свои льготы с помощью цифрового помощника «Макс», пишет ТАСС.

Транспортные компании теперь обязаны заранее информировать пассажиров об уровне комфорта на маршрутах с дифференцированными тарифами. Сведения о наличии в салоне кондиционера, туалета, мультимедийных систем и багажных полок должны быть доступны до покупки билета на сайтах, в приложениях или кассах, а также обязательно дублироваться в самом проездном документе.

Внутри салонов организации-перевозчики и индивидуальные предприниматели будут обязаны размещать не только личные данные водителя, но и контактный номер телефона для связи.

Также новые правила четко регламентируют посещение вокзалов. Пассажиры получили право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами в течение одного часа до отправления своего рейса и одного часа после прибытия на станцию. Утвержденные нормы Минтранса будут действовать до 1 сентября 2032 года.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Транспорт Такси Билет Минтранс Регламент
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Рекомендуем