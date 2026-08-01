Условия проезда на автобусе и такси будут другими — что изменится для пассажиров

Правила перевозки пассажиров откорректировали Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Соответствующий приказ подготовил Минтранс РФ. Регламент затронет работу автобусов, троллейбусов и трамваев, а также коммерческие перевозки по заказу и службы легкового такси.

Документ официально разрешает использовать технологию NFC для бесконтактной оплаты при наличии такой технической возможности у перевозчика. Кроме того, пассажиры смогут оформлять билеты и подтверждать посадку через Единую биометрическую систему, а также верифицировать свои льготы с помощью цифрового помощника «Макс», пишет ТАСС.

Транспортные компании теперь обязаны заранее информировать пассажиров об уровне комфорта на маршрутах с дифференцированными тарифами. Сведения о наличии в салоне кондиционера, туалета, мультимедийных систем и багажных полок должны быть доступны до покупки билета на сайтах, в приложениях или кассах, а также обязательно дублироваться в самом проездном документе.

Внутри салонов организации-перевозчики и индивидуальные предприниматели будут обязаны размещать не только личные данные водителя, но и контактный номер телефона для связи.