Секрет колючего деликатеса: что мы на самом деле едим под видом икры морского ежа — репортаж с производства

Икра морского ежа невероятно полезна, но ее добыча — это тяжелый и кропотливый труд Источник: Александра Балаба / 51.RU

Морской еж на первый взгляд выглядит немного пугающе и несъедобно: колючий, почти неподвижный шар размером с ладонь, без глаз и ушей. Но внутри скрывается продукт, за который гурманы готовы платить немалые деньги. Журналисты 51.RU побывали на производстве, куда ежей доставляют прямо из Баренцева моря, узнали, как их добывают водолазы, почему перерабатывают максимум за двое суток и что на самом деле называют икрой морского ежа.

От морского дна до цеха — меньше двух суток

Так хранят ежей перед разделкой Источник: Александра Балаба / 51.RU

Морской еж — не просто редкий северный деликатес, а настоящий суперфуд. Его гонады содержат легкоусвояемый белок, жирные кислоты омега-3, йод, витамины и минералы. Ценят его не только за состав, но и за уникальный нежный вкус с легкой сладостью и солоноватым морским послевкусием.

Всё начинается в Баренцевом море. Зеленого морского ежа добывают водолазы. Когда промысел идет недалеко от берега, они работают с небольших лодок. Если же район добычи находится дальше — выходят на судах.

В руках держать ежа комфортно, главное — сильно не сжимать Источник: Александра Балаба / 51.RU

Под водой ежей собирают вручную. Они крепко держатся за камни, поэтому водолазы используют специальные инструменты, похожие на небольшой шпатель или грабельки. Собранных животных складывают в сетчатые мешки. Когда мешок наполняется, его поднимают на поверхность с помощью поплавка или воздуха, после чего улов отправляется на судно.

Затем морских ежей доставляют на производство в специальных рефрижераторах. На переработку у предприятия есть совсем немного времени — живое сырье хранится не больше двух суток.

Помещение, где хранят ежей Источник: Александра Балаба / 51.RU

Именно поэтому в холодильном помещении нас встречают живые ежи. Их можно осторожно взять в руки, рассмотреть и даже почувствовать, как медленно шевелятся иглы.

— Только сильно не сжимайте. Они неядовитые, но укол будет неприятным, — предупреждает экскурсовод.

На ощупь еж оказывается тяжелее, чем кажется. Его колючки постоянно находятся в едва заметном движении, хотя сам он выглядит совершенно неподвижным.

Без глаз, но с пятью челюстями

У живого морского ежа иголки постоянно находятся в движении Источник: Александра Балаба / 51.RU

В мире существует около 800 видов морских ежей. В российских морях встречается примерно три десятка, а в Баренцевом море промысловое значение имеют два вида. На производстве в Мурманске работают с зеленым морским ежом.

Устроен он довольно интересно: у него нет глаз, ушей и других привычных нам органов чувств. Передвигается еж благодаря сотням маленьких трубчатых ножек и иглам, которые приводятся в движение за счет гидравлической системы: внутрь поступает морская вода, меняется давление — и колючки начинают шевелиться.

Тот самый Аристотелев фонарь — ротовой аппарат Источник: Александра Балаба / 51.RU

Снизу находится ротовой аппарат с пятью прочными зубами. Биологи называют его «Аристотелевым фонарем». С его помощью еж соскабливает пищу с камней и удерживается на поверхности.

Выглядит немного пугающе Источник: Александра Балаба / 51.RU

Промыслового возраста — когда гонады полностью сформировались и готовы к сбору —животное достигает примерно к третьему году жизни. Обычно в улове встречаются экземпляры диаметром около пяти сантиметров, хотя отдельные особи могут быть значительно крупнее.

То, что принято называть икрой морского ежа, на самом деле его половые железы, или гонады. Именно они считаются деликатесом и используются в кулинарии.

Икра сладковатая, нежная, с йодистым привкусом Источник: Александра Балаба / 51.RU

Еще одна особенность — внешне отличить самца от самки практически невозможно. И у самки, и у самца внутри панциря есть икра.

Больше всего икры еж накапливает зимой и ранней весной (с ноября по апрель–май). Это связано с подготовкой к нересту, который обычно начинается поздней весной или летом.

Северный продукт, который отправляется по всему миру

Так выглядят чистые гонады Источник: Александра Балаба / 51.RU

Несмотря на то что морской еж добывается в холодных водах Баренцева моря, большая часть интереса к нему сегодня находится далеко за пределами региона. В Мурманской области развивают экспорт живых ежей и продукции из их икры.

Ежа очищают только вручную, специального оборудования нет Источник: Александра Балаба / 51.RU

Сублимированная, охлажденная и мороженая икра поставляется крупным оптом в рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, а также экспортируется в Азию, где спрос на этот суперфуд стабильно высок.

Сколько стоит попробовать морского ежа

Для большинства россиян морской еж до сих пор остается экзотикой. Купить его в обычном магазине непросто, а в ресторанах его обычно можно найти в меню заведений, которые специализируются на морепродуктах и арктической кухне.

Промывают икру только в морской воде Источник: Александра Балаба / 51.RU

В крупных городах России средняя цена за одну штуку в ресторане обычно составляет примерно 250–350 рублей. В более дорогих заведениях она может быть выше — особенно если речь идет о живом еже, подаче с дополнительными ингредиентами или дегустационных сетах. В Мурманске свежего ежа можно попробовать меньше чем за 200 рублей.

В цехе мокро, пахнет йодом, сотрудники ходят в специальной униформе Источник: Александра Балаба / 51.RU

При этом сам продукт остается дорогим не только из-за вкуса, но и из-за сложности добычи: каждый экземпляр нужно найти на морском дне, поднять вручную, доставить живым и аккуратно переработать.

Вскрыть ежа не так просто, как кажется

Для раскрытия панциря ежа применяются специальные щипцы Источник: Александра Балаба / 51.RU

Самая необычная часть экскурсии — возможность самостоятельно разделать морского ежа.

Как объяснил экскурсовод, морской еж обладает крайне примитивным организмом. У него нет центральной нервной системы и головного мозга, поэтому боли при разделке животное, скорее всего, не ощущает.

Источник: Александра Балаба / 51.RU

Сначала специальным ножом раскалывают панцирь. После этого становится хорошо виден тот самый Аристотелев фонарь — пять соединенных между собой зубов.

Инструменты для разделки Источник: Александра Балаба / 51.RU

Дальше начинается самая аккуратная работа.

Гонады крепятся к внутренней стороне панциря, а внутренние органы — нет. Поэтому важно не выковыривать содержимое ложкой, а осторожно поддеть каждую дольку ножом вдоль стенки. Если сделать это неправильно, содержимое перемешается, и деликатес потеряет товарный вид.

Для извлечения икры используют специальные ложечки Источник: Александра Балаба / 51.RU

Все операции выполняют в воде — так продукт меньше повреждается и сохраняет форму.

После извлечения содержимое промывают и фасуют. На предприятии выпускают охлажденную икру без консервантов, а также замороженную продукцию, паштеты и другие деликатесы.

Источник: Александра Балаба / 51.RU

Долго хранить охлажденную икру нельзя. На производстве рекомендуют держать ее при температуре около нуля градусов и съесть в течение одного-двух дней. Для более длительного хранения используют заморозку.

Вяленый продукт Источник: Александра Балаба / 51.RU

Кстати, транспортировка живых ежей тоже устроена довольно просто. После упаковки их перекладывают хладоэлементами — зачастую это обычные пластиковые бутылки с замороженной водой. Этого достаточно, чтобы сохранить нужную температуру во время авиаперевозки.

Наш улов — две пятидесятиграммовые баночки (примерно 20–25 ежей) Источник: Александра Балаба / 51.RU

Для большинства россиян морской еж до сих пор остается экзотикой, хотя в последние годы его всё чаще можно встретить в ресторанах крупных городов. Но начинается путь этого деликатеса здесь, на Севере, в холодных водах Баренцева моря, где водолазы собирают колючих обитателей морского дна буквально вручную.