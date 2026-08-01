Леонтьева не пускали, бороды запрещали: чего вы не знали о «Голубом огоньке»

Децл поет с Иосифом Кобзоном? А почему бы и да Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Новогодняя ночь, на столе оливье и селедка под шубой, а по телевизору — «Голубой огонек» (12+). Для детей 90-х «Огонек» начался в 1998 году и с тех пор почти не изменился — всё те же лица, всё те же счастливые улыбки, шутки, тосты и море серпантина.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Передача появилась в 60-х как «Телевизионное кафе», позже называлась «На огонек», «На голубой огонек» и, наконец, просто «Голубой огонек». По одной из версий, огонек голубой из-за телевизоров «Рекорд», поступивших тогда в продажу: изображение было черно-белым, но свет от экрана имел голубоватый оттенок.

Первые выпуски выходили еженедельно по субботам в прямом эфире. Но делать такую объемную программу на регулярной основе оказалось сложно — к тому же партийные цензоры не слишком любили прямые эфиры. Поэтому выпуски стали выходить в записи по праздникам: 8 Марта, 1 Мая и 31 декабря. Первым звездным гостем стал Юрий Гагарин.

Звездный гость первого «Огонька» Источник: кадр из программы «Голубой огонек»

Со временем изменился и градус напитков на шоу. Сначала в бокалах было шампанское, потом — сидр, а в итоге дошли до газировки «Буратино».

В 70-х «Голубой огонек», как и многие программы, подвергался жесткой цензуре. Мужчинам с бородой — нельзя, женщинам в брючных костюмах — нельзя, никаких бриллиантов и роскоши. Доставалось и артистам: например, Валерий Леонтьев какое-то время был под запретом из-за своих обтягивающих костюмов. Позже он попал в шоу, но в более строгом обличии.

Леонтьев мастерски делает обтягивающей даже ту одежду, которая такой не была Источник: кадр из программы «Голубой огонек»

В середине 80-х политика гласности и реформы телевидения ослабили жесткую цензуру. Но наигранно-радостная атмосфера и тщательно выверенные реплики стали раздражать аудиторию. Новые развлекательные форматы вытеснили устаревшее шоу, и «Огонек» закрыли.

И вот в 1998 году, в ответ на лирическо-ностальгическую программу ОРТ «Старые песни о главном» (18+), РТР решает возродить «Голубой огонек». После смены политического режима и двух экономических кризисов в российском обществе витал дух ностальгии по Союзу, поэтому программу приняли хорошо. С тех пор она закрепилась на экране на долгие 27 лет, а та «заштампованность», в которой ее обвиняли в 80-е, теперь стала гарантом спокойствия и стабильности.