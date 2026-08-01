НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

зап.

 752мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Где собрать корзины грибов
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Астрономические явления в августе
Дерево рухнуло на автобус
Пополнение в зоопарке
Умер экс-игрок «Локомотива»
Развлечения Окна ТВ Обзор Леонтьева не пускали, бороды запрещали: чего вы не знали о «Голубом огоньке»

Леонтьева не пускали, бороды запрещали: чего вы не знали о «Голубом огоньке»

Программа держится в эфире с 1962 года

94
Децл поет с Иосифом Кобзоном? А почему бы и да | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаДецл поет с Иосифом Кобзоном? А почему бы и да | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Децл поет с Иосифом Кобзоном? А почему бы и да

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Новогодняя ночь, на столе оливье и селедка под шубой, а по телевизору — «Голубой огонек» (12+). Для детей 90-х «Огонек» начался в 1998 году и с тех пор почти не изменился — всё те же лица, всё те же счастливые улыбки, шутки, тосты и море серпантина.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Передача появилась в 60-х как «Телевизионное кафе», позже называлась «На огонек», «На голубой огонек» и, наконец, просто «Голубой огонек». По одной из версий, огонек голубой из-за телевизоров «Рекорд», поступивших тогда в продажу: изображение было черно-белым, но свет от экрана имел голубоватый оттенок.

Первые выпуски выходили еженедельно по субботам в прямом эфире. Но делать такую объемную программу на регулярной основе оказалось сложно — к тому же партийные цензоры не слишком любили прямые эфиры. Поэтому выпуски стали выходить в записи по праздникам: 8 Марта, 1 Мая и 31 декабря. Первым звездным гостем стал Юрий Гагарин.

Звездный гость первого «Огонька» | Источник: кадр из программы «Голубой огонек»Звездный гость первого «Огонька» | Источник: кадр из программы «Голубой огонек»

Звездный гость первого «Огонька»

Источник:

кадр из программы «Голубой огонек»

Со временем изменился и градус напитков на шоу. Сначала в бокалах было шампанское, потом — сидр, а в итоге дошли до газировки «Буратино».

В 70-х «Голубой огонек», как и многие программы, подвергался жесткой цензуре. Мужчинам с бородой — нельзя, женщинам в брючных костюмах — нельзя, никаких бриллиантов и роскоши. Доставалось и артистам: например, Валерий Леонтьев какое-то время был под запретом из-за своих обтягивающих костюмов. Позже он попал в шоу, но в более строгом обличии.

Леонтьев мастерски делает обтягивающей даже ту одежду, которая такой не была | Источник: кадр из программы «Голубой огонек»Леонтьев мастерски делает обтягивающей даже ту одежду, которая такой не была | Источник: кадр из программы «Голубой огонек»

Леонтьев мастерски делает обтягивающей даже ту одежду, которая такой не была

Источник:

кадр из программы «Голубой огонек»

В середине 80-х политика гласности и реформы телевидения ослабили жесткую цензуру. Но наигранно-радостная атмосфера и тщательно выверенные реплики стали раздражать аудиторию. Новые развлекательные форматы вытеснили устаревшее шоу, и «Огонек» закрыли.

И вот в 1998 году, в ответ на лирическо-ностальгическую программу ОРТ «Старые песни о главном» (18+), РТР решает возродить «Голубой огонек». После смены политического режима и двух экономических кризисов в российском обществе витал дух ностальгии по Союзу, поэтому программу приняли хорошо. С тех пор она закрепилась на экране на долгие 27 лет, а та «заштампованность», в которой ее обвиняли в 80-е, теперь стала гарантом спокойствия и стабильности.

А вы смотрите «Голубой огонек» в новогоднюю ночь?

Смотрел и смотрю каждый Новый год
В детстве заставляли, когда стал взрослым — перестал
Раньше нравилось смотреть, но теперь уже не то пальто
Никогда не видел «Голубой огонек»
ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Голубой огонек
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем