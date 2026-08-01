Деньги перевести не дадут? Почему когда банки пытаются защитить клиентов, это больше похоже на наказание

Как банк определит, чем заражен ваш телефон, пока непонятно Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Представьте ситуацию: вы пытаетесь срочно перевести деньги — отправить деньги детям, погасить кредит. Но вместо подтверждения операции появляется отказ. Причина — якобы банк решил, будто ваш смартфон может быть заражен вредоносной программой.

Именно такие изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Банки получат право отказывать в проведении переводов, если обнаружат признаки вредоносного ПО или подозрительного воздействия на устройство клиента. При этом единых критериев проверки пока нет — каждый банк будет разрабатывать их самостоятельно. Поэтому эксперты уже сейчас говорят не только о новом уровне защиты от мошенников, но и о риске ошибочных блокировок, объясняют эксперты MSK1.RU.

Смогут ли банки блокировать счета?

Речь не идет о заморозке счета или блокировке денег, объясняет вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Ограничение будет касаться только конкретного перевода, который банк сочтет потенциально опасным.

Если система обнаружит признаки воздействия вредоносного ПО, банк откажет только в конкретной операции, отправленной именно с этого устройства. При этом клиент должен получить объяснение причины отказа и возможность провести перевод другим способом, например через другое устройство, банковское отделение или терминал.

Зачем понадобились такие меры

По словам первого заместителя председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Марии Бродовской, главная цель нововведения — защитить клиентов от современных схем кибермошенничества.

Сегодня преступники редко ограничиваются телефонным звонком. Чаще всего они убеждают человека установить программу удаленного доступа, после чего получают возможность самостоятельно управлять смартфоном, входить в банковское приложение и переводить деньги.

В такой ситуации банк фактически видит обычную операцию, хотя на самом деле действия совершает злоумышленник, говорит Бродовская.

Новая система должна стать дополнительным барьером, который позволит остановить подозрительный перевод до того, как деньги окажутся у мошенников.

Как говорит заместитель гендиректора по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс, если банк сможет определить, что устройством в момент перевода управляет посторонний человек или на нем работает вредоносная программа, это позволит перекрыть один из самых распространенных каналов мошенничества.

Эксперт, правда, признаёт, что злоумышленники будут искать способы обходить защиту и маскировать вредоносное ПО. Однако это значительно усложнит атаки, сделает их дороже и менее массовыми.

Есть ли риск банковских ошибок?

При этом риск банковских ошибок огромный. Главная проблема — отсутствие единых критериев определения вредоносного программного обеспечения.

Мария Бродовская обращает внимание, что каждый банк будет самостоятельно формировать перечень признаков, по которым система будет считать устройство потенциально опасным. Именно поэтому полностью исключить ложные срабатывания невозможно.

Теоретически подозрение могут вызвать приложения, которые сами по себе не являются вредоносными, но обладают расширенными возможностями доступа к устройству. Например, некоторые корпоративные программы, сервисы удаленного администрирования или отдельные VPN-клиенты.

При этом Владимир Кузнецов подчеркивает важную юридическую деталь: говорить, что любой банк сможет произвольно признать опасным любое приложение, неправильно.

Средства защиты должны соответствовать государственным требованиям, а сами банки обязаны использовать сертифицированные механизмы выявления угроз. Кроме того, закон вообще не содержит перечня программ, автоматически считающихся вредоносными.

А если клиент не дает добро?

Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова напоминает, что банк сможет анализировать устройство только при наличии согласия клиента.

Если человек не даст разрешение на такую проверку, финансовая организация вправе отказать в дистанционном переводе, руководствуясь внутренними процедурами безопасности.

Важно: это не означает запрет на распоряжение своими деньгами.

В таком случае клиент сможет провести операцию через отделение банка или банковский терминал. Фактически человеку предложат альтернативный способ подтверждения того, что перевод действительно совершает владелец счета.

Можно ли быстро оспорить отказ

Пока это остается одним из слабых мест будущей системы. Как отмечает Владимир Кузнецов, специальной ускоренной процедуры, позволяющей немедленно отменить ошибочное решение и провести перевод с того же устройства, закон пока не предусматривает.

При этом ответственность банков существенно возрастает. Если система обнаружила признаки вредоносного воздействия, а банк всё равно разрешил перевод мошенникам, финансовая организация рискует возмещать ущерб за собственный счет.

Поэтому банки, скорее всего, будут выбирать максимально осторожную модель поведения и чаще отказывать в сомнительных операциях.

Если перевод отклонен, Кузнецов рекомендует сохранить уведомление банка и время отказа, попробовать выполнить операцию с другого проверенного устройства либо обратиться в отделение. Если проблема повторяется, стоит направить письменную претензию в банк с требованием указать официальную причину отказа. При необходимости следующий шаг — прямое обращение в Банк России.