Сумму выплат по ОСАГО изменят, а доходы семей проверят: законы августа

Водителю будет проще расторгнуть договор со страховой Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Практически каждую неделю в России вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных из них. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в августе 2026 года.

Социальная сфера и пенсии

Пенсии пересчитают

С 1 августа Социальный фонд пересчитает пенсии работающим пенсионерам, за которых работодатели платили взносы в 2025 году. Размер прибавки индивидуален. Он зависит от стажа и заработка, максимум — три пенсионных коэффициента. Перерасчет делают автоматически, без заявлений. Уже в августе пенсионеры получат повышенную выплату.

Также увеличатся накопительные пенсии на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. Прибавка появится за счет инвестиционного дохода от пенсионных накоплений за 2025 год. Доход от их размещения оказался в 3 раза выше инфляции (она сейчас на уровне 6%). Пересчет происходит автоматически, без заявлений.

Помимо этого, на повышение выплат могут рассчитывать те, кому в июле исполнилось 80 лет, и те, кому установили I группу инвалидности. Их фиксированная часть пенсии удвоится и составит 19 169,38 рубля.

Самозанятые впервые смогут получить больничные

Самозанятые, которые добровольно зарегистрировались в Социальном фонде и начали платить взносы с февраля, после 1 августа могут получить пособие по временной нетрудоспособности. Право на оплату больничного возникает после 6 месяцев уплаты. Внести деньги можно ежемесячными платежами или перечислить годовой взнос сразу.

Больничный дадут не только в случае собственной болезни, но и при уходе за родственником. Размен выплаты зависит от выбранной страховой суммы: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Они актуальны на 2026 год, затем их проиндексируют пропорционально повышению МРОТ. Размер взноса составляет 3,84% от выбранной суммы, то есть 1344 и 1920 рублей в месяц.

Льготы по карте «Мир» начали тестировать в трех регионах

С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях запускают эксперимент. Держатели карт «Мир» могут автоматически получать скидки и льготы при оплате проезда, посещении музеев, аптек и продуктовых магазинов. Для участия нужно зарегистрировать свою карту на портале госуслуг. После эксперимента правительство решит, вводить ли такую систему по всей стране.

Стартует второй этап проверки доходов для единого пособия

С сегодняшнего дня по 30 сентября 2026 года Социальный фонд начинает проверять банковские счета семей, которые подали заявление на единое пособие. Специалисты будут анализировать движение средств, но результаты проверки не повлияют на решение о назначении или отказе в выплате. Эксперимент проходит в трех регионах: Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Экономика и банки

Центробанк получает контроль над сервисами рассрочки

С сегодняшнего дня Банк России вводит порядок проверки операторов сервисов рассрочки — компаний, которые позволяют покупать товары частями без кредита. Если ЦБ найдет у них нарушения (например, скрытые комиссии или навязывание страховок), он может потребовать их устранить или даже ограничить работу компании. На принятие решения регулятору дается до 90 рабочих дней.

Также вступает в силу новый порядок исключения операторов сервисов рассрочки из реестра Банка России. Решение принимает либо Комитет финансового надзора ЦБ (при нарушениях), либо руководитель профильного подразделения (при отзыве лицензии). Для добровольного выхода утвердили форму заявления, перечень документов и порядок их подачи. Компания должна подтвердить, что у нее нет долгов перед клиентами.

Налоговые уведомления стали приходить на «Госуслуги» автоматически

Россияне с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг начнут с 1 августа получать налоговые уведомления в электронном виде. Они автоматически появятся в личном кабинете. Исключение сделали для тех, кто специально подал заявление об отказе от такого способа. По почте уведомления отправляют только в том случае, если их невозможно передать электронно.

Налоговая тайна теперь распространяется на личные кабинеты

С сегодняшнего дня режим налоговой тайны охватывает документы и сведения, которые хранятся в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, а также в личном кабинете на портале госуслуг. Это значит, что доступ к этим данным теперь ограничен законом — так же, как и к другим налоговым тайнам.

Единую упрощенную декларацию сократили

С 1 августа форма единой упрощенной налоговой декларации, которую сдают компании и предприниматели без доходов и движения по счетам, стала короче. Теперь она составляет всего одну страницу вместо двух.

Из документа убрали поля ОКАТО, ОКВЭД, номер главы Налогового кодекса и номер квартала. Вместо них добавили код по месту нахождения (или жительства), дату последней операции, признак подачи и код налогового периода. ФНС рекомендовала новую форму еще с 1 апреля. В итоге она стала обязательной для всех сегодня.

Бизнес и маркировка

Маркировка мясной продукции становится обязательной

С 1 августа производители и продавцы мясной продукции обязаны наносить маркировку и передавать данные в «Честный знак». Это касается готовых и консервированных продуктов из мяса, субпродуктов, крови, кулинарных мясных изделий, тушенки и паштетов.

Требования вводят поэтапно. С 1 октября начнут маркировать вареные, фаршированные, кровяные, жареные и копченые колбасы. А с 1 июня 2027 года производителям нужно будет передавать данные об обороте и выводе из оборота такой продукции.

Единые правила криптозащиты в ЕАЭС вступают в силу

В Евразийском экономическом союзе с этого дня вводятся единые механизмы криптографической защиты для маркировки товаров. Теперь в состав средств идентификации включается код проверки, который создают по единым алгоритмам для всех стран-участниц.

Транспорт и ОСАГО

Центробанк с 1 августа внес поправки в правила ОСАГО. Изменения касаются сразу двух важных моментов.

Первое — выплаты при ДТП. Если водители оформили аварию без вызова полиции, они могут получить до 200 тысяч рублей страхового возмещения (раньше лимит составлял 100 тысяч). Теперь при небольших авариях, где ущерб не превышает 200 тысяч, водителям не придется вызывать инспекторов. Они могут оформить документы самостоятельно и получить полную компенсацию.

Второе изменение касается семей участников СВО. Если военнослужащий погиб, его супруг имеет право временно пользоваться автомобилем. Раньше после смерти владельца полис ОСАГО автоматически прекращал действие. Теперь можно обратиться к нотариусу за специальным свидетельством и на его основании заключить новый договор страхования на свое имя. Это дает возможность пользоваться транспортом до решения вопроса о наследстве без лишних бюрократических препятствий.

Кроме того, в правилах уточнили порядок досрочного расторжения договора ОСАГО. Если страхователь сам решает отказаться от полиса, часть страховой премии ему не возвращают. Раньше это правило действовало только при отказе по инициативе страховщика, теперь — во всех случаях добровольного расторжения.

Армия и безопасность

Штат Вооруженных сил увеличили

С 1 августа увеличили штатную численность Вооруженных сил России на 27 тысяч человек — теперь она составляет 2 426 130. Из них военнослужащих стало больше на 25 тысяч, их число достигло 1 535 000. Центральный аппарат Минобороны вырос на 200 человек, при этом количество гражданских служащих осталось прежним — 4930.

В указе прямо указана причина. Увеличение связано с созданием в составе армии военно-строительных подразделений. Речь идет о воссоздании структур, которые были расформированы еще в 2006 году. Эти подразделения будут заниматься строительством военных объектов и восстановлением инфраструктуры.

За продажу сим-карт мигрантам без IMEI грозит уголовный срок

С 6 августа в Уголовном кодексе появится новая статья. Она касается нарушений при заключении договора связи с иностранным гражданином.

Главное требование — вносить данные об идентификаторе пользовательского оборудования (IMEI). Если этого не сделать, продавца могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 1 года.

Такое наказание применяют не за первый проступок, а только при отягчающих обстоятельствах. Например, если у человека уже есть судимость за аналогичное преступление или если он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за то же самое.

Появился новый порядок контроля за теми, кто вышел по УДО

С 11 августа впервые вводится порядок контроля за людьми, которых досрочно освободили из мест лишения свободы (УДО). За ними будут следить уголовно-исполнительные инспекции. Они станут вести учет, проверять исполнение обязанностей и явки. Если человек злостно уклоняется, инспекция может обратиться в суд с просьбой отменить УДО.

Справку об участии в СВО теперь можно получить за 5 минут

С 27 августа через портал госуслуг можно будет получить справку, подтверждающую факт участия в спецоперации. После отправки запроса он мгновенно уходит в электронный сервис Минобороны, и ответ приходит в течение 5 минут. Органы власти также смогут запрашивать такую справку через систему межведомственного взаимодействия.

ЖКХ и недвижимость

УК и ТСЖ оштрафуют за недопуск операторов связи

С 6 августа вступят в силу штрафы для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Они касаются нарушений правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей в многоквартирных домах.

За первое нарушение должностное лицо заплатит от 10 до 40 тысяч рублей, а организация — от 100 до 500 тысяч. Если нарушат повторно, суммы вырастут: должностное лицо оштрафуют на 40–50 тысяч рублей, организацию — на 600 000 — 1 миллион рублей.

Гаражную амнистию продлили на 5 лет

Упрощенный порядок оформления прав на гаражи и участки под ними, который должен был закончиться 31 августа 2026 года, продлили до 1 сентября 2031 года. Амнистия касается только капитальных гаражей, построенных до 29 декабря 2004 года и не признанных самовольными. Чтобы оформить собственность, достаточно любого документа на землю или гараж — решения властей, договора купли-продажи или справки о выплате пая.

Образование и работа

Приемная кампания в вузы и колледжи завершается

В России заканчивается приемная кампания. Бюджетные места в вузах и колледжах уже закрыли — заявления на бакалавриат и специалитет принимали до 25 июля. 27 июля вузы опубликовали конкурсные списки на своих сайтах и на портале госуслуг.

Сейчас вузы принимают согласия на зачисление. Для олимпиадников, льготников и целевиков сегодня последний день подачи согласий — прием заканчивается 1 августа. Остальные абитуриенты могут подать согласие до 5 августа. У тех, кто поступает на платные места, есть время до 20 сентября.

3 августа вузы сформируют списки для поступающих без вступительных испытаний, 7 августа — для всех остальных. В эти дни действует запрет: нельзя отозвать заявление или изменить согласие на зачисление.

Магистратура принимает документы на бюджет до 20 августа. В колледжах свои сроки: творческие специальности — до 10 августа, все остальные — до 15 августа.

Правила обучения по охране труда продлили до 2032 года

Правила обучения по охране труда, которые должны были перестать действовать 1 сентября 2026 года, продлили до 1 сентября 2032 года. Теперь, если работника переводят внутри организации или меняют название его должности или подразделения, повторное обучение по охране труда не требуется — при условии, что условия труда, источники опасности и характер работы остались прежними.