Двери колонии уже почти не закрываются - все время приходят проверяющие

С пятницы скандал в ярославской колонии №1 не только не утих, но и набрал новые обороты. С выходных поступило так много информации, что можно запутаться. Если вы всё пропустили, даём плотную выжимку из всех событий, которые произошли за это время.







С чего всё началось



Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии №1 в Заволжском районе. На видео несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова – бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли.



Видео в СМИ в пятницу отправил правозащитный фонд «Общественный вердикт». С этого дня всё и завертелось.



Много жалуешься — получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных.



Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сегодня утром задержали шестерых сотрудников колонии, причастных к пыткам. На очереди – ещё несколько человек. Всего от работы отстранили 17 человек.



Кто виноват



После первого шока от просмотра видео начали возникать вопросы. Расправу над заключённым устроили ещё в прошлом году. Почему всплыло всё только сегодня? Правозащитный фонд уверяет – были жалобы в прокуратуру и СК, но тогда, год назад, следователь Родион Свирский отказал в возбуждении уголовного дела. Сейчас этот следователь в СК не работает - уволился в ноябре прошлого года и ушел в армию. Высказался и уполномоченный по правам человека в Ярославской области. Тоже заявил, что жалобы были. И озвучил ужасающие цифры – за год было около 500 жалоб на избиения в ярославских колониях.



В колонию приехал советник президента Михаил Федотов

Что теперь



Федеральная служба исполнения наказаний, сказав, что «осуждает и сожалеет» о случившемся, устроила служебную проверку. С проверкой в колонию нагрянула и прокуратура.



Ворота колонии теперь вообще почти не закрываются, принимая все новых проверяющих. Сегодня здесь побывал даже советник президента Михаил Федотов – ситуацию он назвал «кошмаром не для слабонервных». И сделал упор на то, что выводы следователя, отказавшего год назад в возбуждении уголовного дела, были неправильными.



Так что теперь под пристальное внимание попадает следственное управление.



«Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии



Побочный эффект



Эта история зацепила и адвоката избитого заключенного – юриста фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову. Женщине, защищавшей Евгения от произвола и добившейся огласки, стали угрожать. Да так, что она в один день собрала всю свою семью и экстренно уехала из России. Сейчас по её заявлению об угрозах работают следователи. Если угрозы реальные – адвокату предоставят государственную защиту.



Что дальше



Теперь следственный комитет будет расследовать уголовное дело о пытках в колонии. Доследственная проверка началась и в отношении бывшего следователя Свирского. Но правозащитники местному управлению уже не доверяют – требуют, чтобы дело передали в Москву. Не исключено, что при сложившейся ситуации так и произойдёт. Сам же Евгений Макаров сейчас находится уже в колонии №8. На свободу он должен выйти в октябре.



Закадровая фигура: был ли бывший руководитель ярославского УФСИН в курсе о пытках в колонии.

