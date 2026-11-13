Обсудили коллегу в рабочем чате — заплатите миллион: за какие слова грозит штраф и уголовное дело

Ложь о коллегах и соседях в переписках может иметь серьезные последствия Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

За заведомо ложные сведения о коллегах, соседях или знакомых можно получить штраф до миллиона рублей или даже лишение свободы. Особенно высок риск, если распространить такую информацию в рабочем чате, мессенджере или соцсетях.

«В разговоре наедине или в узком кругу — это штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы. Если слух распустили публично, в том числе в интернете или чате, штраф уже до миллиона рублей. А если человека ложно обвинили в тяжком или особо тяжком преступлении, грозит лишение свободы до пяти лет», — рассказал «Абзацу» юрист Алексей Петропольский.

Например, если человек расскажет соседям выдуманную историю об измене или воровстве, это могут расценить как клевету — особенно если он знал, что информация не соответствует действительности. Ответственность за такие слова предусмотрена статьей 128.1 УК РФ.

Отдельно предусмотрено наказание за распространение заведомо ложной информации об угрозах жизни и безопасности людей — например, за сообщения о катастрофах, авариях или эпидемиях. За такие сообщения в чатах или соцсетях грозит штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.