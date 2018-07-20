Скандал разразился в колонии № 1

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ о пытках в ярославской колонии № 1.

Дело завели по признакам состава преступления «Превышение должностных полномочий с применением насилия».



— По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1 в Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.



Чудовищное видео появилось сегодня на сайте «Новой газеты». На кадрах видно, как несколько человек в форме избивают голого заключённого, мужчина кричит от боли.



Что сейчас происходит у колонии и с чего началась эта дикая история, читайте в нашей хронике.