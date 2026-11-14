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Страна и мир Что происходит с Лерчек Путин помиловал больную раком Лерчек: с нее сняли судимость

Путин помиловал больную раком Лерчек: с нее сняли судимость

Блогера освободили от наказания

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Валерия Чекалина просила о помиловании ради лечения | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВалерия Чекалина просила о помиловании ради лечения | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Валерия Чекалина просила о помиловании ради лечения

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Он освободил девушку от наказания, назначенного 31 июля Гагаринским районным судом Москвы.

«Помиловать ЧЕКАЛИНУ Валерию Валериевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость», — говорится в указе.

Документ подписали 14 ноября 2026 года в Кремле. В тексте указа отмечается, что Владимир Путин руководствовался принципами гуманности.

В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, на три года ей запретили администрировать сайты.

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Следствие выяснило, что с сентября 2021-го по февраль 2022-го блогер вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным продавала фитнес-марафоны. Вместе с партнером Романом Вишняком и другими фигурантами дела она перевела в Объединенные Арабские Эмираты более 251,5 миллиона рублей, предоставив банку поддельные документы.

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Роман Вишняк пошел на сделку со следствием. Суд отправил его в колонию на два с половиной года.

Позже Мосгорсуд проверил законность приговора Чекалиной и оставил его в силе. В феврале врачи обнаружили у блогера рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она проходила курс химиотерапии.

Условный срок мешал Чекалиной уехать на лечение за границу, куда ее готовы были принять клиники. Ее защита обращалась во ФСИН с просьбой разрешить выезд в Китай на лечение. Лерчек также попросила президента о помиловании, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
1 минута
Ничего не понятно. Она же и так не сидела бы на зоне. А теперь ей можно и ворованные миллионы оставить себе?.. бред какой-то
Гость
44 минуты
Аве Цезарь
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Гость
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