Много жалуешься — получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных

Руководитель отдела по связям с общественностью «Общественный вердикт» Олег Новиков прокомментировал скандальную историю, которая сегодня потрясла всю страну. Изданию «Комсомольская правда — Ярославль» Новиков озвучил своё мнение — почему происходят жестокие пытки в колониях.

— После проверок по нашим заявлениям во ФСИН нам присылали ответы, где говорилось, что сотрудники не превышали полномочий. Проблема — во всех колониях. Несмотря на то, что по закону сотрудники ФСИН обязаны носить видеорегистраторы, во время пыток они их отключают. Это большое везение, что нам удалось получить запись того, что происходит. Я думаю, что сейчас, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки, и незрячие сотрудники ФСИН, в частности, ярославские, все-таки что-то увидят. И ,может быть, эти 18 изуверов, которые на видео пытают заключенного Макарова, будут привлечены к ответственности, мы очень на это надеемся. Все стандартные способы обращения к госорганам не принесли результата. В отношении Макарова были приняты срочные меры Европейским судом по правам человека. По нашему запросу — срочная коммуникация, жалоба получила первоочередный статус, потому что у него была опасность для жизни. И все равно ничего не происходило — были формальные ответы, что все нормально, все в рамках закона. Но на видео видно, конечно, что там в рамках закона. Мы надеемся, что в ближайшее время все произойдет. До этого избиения Макаров подвергался противоправным действиям со стороны сотрудников колонии, много жаловался, и за это его избивали снова. Много жалуешься — получаешь еще сильней.

Бесчеловечные пытки в ярославской колонии. Бунт у ворот ИК, поиск причастных. Хроника.



Дикая история о пытках в ярославской колонии произошла год назад, но сегодня о ней узнала вся страна — после того, как в СМИ появилось видео жестокой расправы. На кадрах видно, как сотрудники колонии избивают распятого на столе обнаженного заключенного. Бьют так долго и сильно, что он кричит и воет от боли. После того, как история выплыла наружу, следователи возбудили уголовное дело. А правозащитники отправили чудовищное видео в европейский суд по правам человека.