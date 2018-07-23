Ирина Бирюкова активно защищала права заключенного

Адвокату избитого в ярославской колонии Евгения Макарова Ирине Бирюковой пришлось срочно уехать из России. В адрес юриста посыпались угрозы.



Ирина написала заявление на имя руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.



— Некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката. Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна, и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России, — говорится в официальном сообщении правозащитного фонда «Общественный вердикт» (этот фонд и опубликовал в СМИ скандальное видео избиения).



Подтвердила поступившие угрозы и сама Ирина.



— Высказывали угрозы мести, — говорит адвокат.



Много жалуешься — получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных.



Ирина находится за пределами России.



— Мы уже уехали. Пока не знаем, надолго ли. Надеюсь, что нет, — говорит юрист.



Кроме жалобы в СК Ирина Бирюкова написала также обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу ярославской прокуратуры по этому скандальному делу. Также Ирина просит проверить работу областного следственного управления и конкретно Заволжского отдела, где, как она говорит, выдавали отказы в возбуждении уголовного дела по поводу пыток в ИК № 1.



Эти отказы адвокат связывает с тем, что, по её информации, у сотрудников колонии, следователей и сотрудников прокуратуры, занимавшихся этой историей, могут быть родственные связи.



— Несмотря на временное отсутствие адвоката Бирюковой, мы продолжаем работу по делу. Любые провокации и давление на «Общественный вердикт» и его сотрудников мы будем рассматривать как акт мести и лишнее доказательство нашей правоты. В таких ситуациях мы будем сообщать об этом в правоохранительные органы и в ЕСПЧ в рамках рассмотрения жалобы на пытки Макарова, — сказали в правозащитном фонде.



Громкий скандал в Ярославской области разгорелся после того, как было опубликовано видео жестоких пыток в колонии № 1 за Волгой. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.

