Бесчеловечные пытки в ярославской колонии. Бунт у ворот ИК, поиск причастных. Хроника

Скандал разразился в колонии № 1

В Ярославской области разразился чудовищный скандал — в СМИ появилось видео, как в колонии № 1 жестоко пытают заключённого. Видео омерзительное. Мужчина воет от боли, но мучители не останавливаются — кричат на него, выворачивают руки и бьют палками по пяткам. УФСИН уже дало свой комментарий по поводу видео. Правозащитники отправляют кадры в Европейский суд по правам человека. Но выяснилось, что съемка ещё прошлогодняя. И уже тогда было разбирательство по этому вопиющему случаю. С чего всё началось и что на данный момент — в нашем сборном материале. Текст обновляется!

С чего всё началось

Мы связались с адвокатом, юристом правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ириной Бирюковой, которая занималась этой историей. И она рассказала, как всё началось.

Несколько лет назад 23-летний Евгений Макаров попал в колонию, защищая свою девушку. Загремел по 111-й статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — избил мужика, напавшего на его девушку. Сидельцем оказался совсем не смирным — защищал свои права в колонии.

— Евгений сложный человек. Активно отстаивает свою позицию, — рассказала Ирина Бирюкова. — Он требовал то, что положено.

Отстаивать, по словам правозащитницы, приходилось совершенно элементарное. Например, еду.

— В штрафном изоляторе приходилось отстаивать право на еду. То есть еду-то им давали, но в «пробитой» посуде (на тюремном жаргоне — посуде, из которой ест самая презираемая часть заключенных, испытавшая сексуальное насилие. — Прим.ред.). Если из такой поесть, в колонии человеку потом жизни не будет, — рассказала Ирина.

Евгений не сдавался, жаловался и требовал положенное. С помощью правозащитников добивался. Но жестоко расплачивался за это — его постоянно избивали, как говорит правозащитница.

— Его били так, что он решился на отчаянный шаг. Слава богу, его спасли, — рассказала Ирина.

Мама Евгения Татьяна обратилась к правозащитникам. К её жалобе присоединились родственники Ивана Непомнящих, проходившего по «болотному» делу и Руслана Вахапова (он попал в колонию, справив малую нужду на обочине, — этот момент увидели дети и парень пошёл по статье). Трое заключённых активно отстаивали права. За что, как говорит правозащитница, и были регулярно избиты.

Тот самый случай, попавший на видео, произошёл в июне прошлого года.

— Момент на видео, где избивают Макарова, — не единственный, — уверяет Ирина. — В тот день избили всю колонию. Отрабатывали приёмы.

Когда правозащитники узнали о произошедшем, развили бурную деятельность.

— Приняли срочные меры, чтобы заключенному оказали медицинскую помощь (он не мог двигаться, ходил под себя), начали расследование. Тогда прошла проверка, но по её результатам нам пришёл отказ в возбуждении уголовного дела. Мы этот отказ обжалуем до сих пор. Надеемся, что теперь, когда история получила такой резонанс и видео попадет в ЕСПЧ, справедливость восстановится, — говорит Ирина.

Сейчас Макаров сидит уже в колонии № 8. Его срок заканчивается в октябре.

15:56

- Это победа. Хотя и промежуточная!! Будем добиваться, чтобы всех посадили, - ликует правозащитница Ирина Бирюкова, узнав о решении следственного комитета возбудить уголовное дело.



15:22

Мы связались с мамой Евгения Макарова.

— Мне надо успокоиться, мне не по себе сейчас, — говорит Татьяна.



15:14

Следственный комитет дал официальный комментарий:

— По Ярославской области по сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

14:59

Комментарий сотрудника колонии № 8 — о содержании Евгения Макарова.

14:46

А мы снова у восьмой колонии.

— Сказали, что Макаров сидит в ШИЗО, к нему посещение запрещено. На территорию колонии теперь тоже не пускают, — сообщает с места корреспондент 76.ru.

14:24

У первой колонии начался пикет против пыток.

— Услышала новость, у меня не хватило нервов посмотреть видео, — говорит Елена Лекиашвили. — Испытала страшное возмущение, что на территории города происходят такие вещи. Я не думаю, что это связано с тем, что они участвовали в митингах (про тех заключенных, кто проходил по «болотному» делу. — Прим.ред.). Просто ты попадаешь в это место, и здесь может произойти что угодно.



14:21

Следственный комитет: решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14:02

— Буду просить у Бастрыкина (руководитель Следственного комитета России. — Прим.ред.) забрать дело по сотрудникам УФСИН из Ярославля в Москву.

«Год не находили оснований для возбуждения дела, даже полиграф сотрудникам проводили — не врут, а тут вдруг «незамедлительная проверка». Умереть не встать», — пишет адвокат избитого заключенного Ирина Бирюкова.



13:52

Глава штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили уже смастерила плакат и едет пикетировать колонию № 1.

13:42

Член общественной палаты Людмила Шабуева создала петицию с требованием уволить сотрудников колонии № 1, причастных к пыткам.



— Нужно это прекратить! Требуем увольнения и самого сурового наказания исполняющего обязанности начальника колонии В.С. Московского и всех причастных к многочисленным пыткам осужденных, — пишет Людмила.

В УФСИН уточнили, что на момент инцидента Московский не был начальником колонии № 1.

Адрес петиции.

13:37

Для тех, кто только присоединился, — само видео, после которого разразился скандал. Не рекомендуется впечатлительным людям. 18+.

13:34

Тихо пока и 8-й колонии, где сейчас отбывает наказание Евгений Макаров.

— Сейчас будем разбираться. Ну уж точно не бьём! — говорят в колонии. — Но все вопросы в пресс-службу.

Удивились информации о митинге.

13:29

Прошёл слух о том, что у 1-й колонии сегодня собирается пикет. Однако на месте сейчас тишина. Стоит несколько дорогих машин, никого нет.

13:27

Сегодня на публикацию в СМИ отреагировали в УФСИН. Их комментарий.