Сейчас избитый заключенный сидит в другой колонии — № 8

Федеральная служба исполнения наказаний объявила о служебной проверке, которую проведут после скандала с пытками в ярославской колонии № 1. Ведомство опубликовало официальный комментарий.

— Назначена служебная проверка с участием комиссии Центрального аппарата ФСИН России. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний категорически осуждает поведение подобных сотрудников и сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу, — сказано в сообщении пресс-бюро ФСИН России.

Чудовищное видео появилось сегодня на сайте «Новой газеты». На кадрах видно, как несколько человек в форме избивают голого заключённого, мужчина кричит от боли.



Хроника событий.

Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело. Правозащитники отправили видео в Европейский суд по правам человека.