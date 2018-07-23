СК проверит сообщения об угрозах адвокату заключённого, подвергшегося пыткам в колонии

Следственный комитет начал проверку сообщения Ирины Бирюковой об угрозах, поступивших в её адрес. Адвокат жестоко избитого в колонии заключённого была вынуждена покинуть Россию из-за страха за свою жизнь и за жизнь своей семьи.



— По сообщениям СМИ об угрозах организована доследственная проверка на предмет установления наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Много жалуешься — получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных.



Если информация подтвердится, Ирине будет предоставлена государственная защита.

Уехать из России юристу пришлось после того, как ей посыпались угрозы — ей обещали отомстить за её правозащитную деятельность в скандале с пытками в ярславской колонии. Скандал разгорелся после того, как в СМИ попало видео жестоких издевательств над полуголым заключённым в колонии № 1.