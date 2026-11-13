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Дороги и транспорт «Троллейбусы не будут ездить»: депутат предупредил об опасности демонтажа контактной сети в Ярославле

«Троллейбусы не будут ездить»: депутат предупредил об опасности демонтажа контактной сети в Ярославле

Валерий Байло рассказал, почему «Чистое небо» может стать фатальным для электротранспорта

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Депутат Валерий Байло выступил против демонтажа троллейбусных проводов в Ярославле | Источник: Ярославская областная Дума, Александр Куренной / 76.RUДепутат Валерий Байло выступил против демонтажа троллейбусных проводов в Ярославле | Источник: Ярославская областная Дума, Александр Куренной / 76.RU

Депутат Валерий Байло выступил против демонтажа троллейбусных проводов в Ярославле

Источник:

Ярославская областная Дума, Александр Куренной / 76.RU

Депутат Ярославской областной Думы Валерий Байло раскритиковал намерение чиновников демонтировать контактную сеть троллейбусов в центре Ярославля. Свое мнение он высказал 13 ноября на заседании комитета думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

«Почему я говорю, что это приведет к коллапсу троллейбусного движения. Техническая эксплуатация троллейбусов с автономным ходом несет определенные трудности в период холодов. Потому что, когда штангу опускают с контактной сети, она теплая. И в мороз на ней образуется наледь. После того промежутка, который у нас будет в центре без контактной сети, она потом не встанет на контактную сеть и не будет принимать ток. Велика вероятность, что троллейбусы не будут ездить. Автономного хода в мороз ему может не хватить, чтобы доехать до конечной остановки», — объяснил депутат свою позицию.

Он подчеркнул, что за счет контактной сети идет подзарядка аккумулятора, что позволяет троллейбусам дальше ездить. Байло предложил оставить контактную сеть в центре города и при этом продумать варианты пуска троллейбусов на автономном ходу туда, где проводов нет. Например, в Заволжский район.

Сейчас же, по мнению депутата, правительство одним махом рушит 40% контактной сети троллейбусов.

«Каким образом контактная сеть троллейбуса портит исторический вид? Ее не видно», — задал он вопрос

Валерий Байло призвал провести ревизию участков, которые собираются освободить от проводов, и максимально сохранить контактную сеть.

Напомним, сейчас на сайте Госзакупок размещены объявления о поиске подрядчиков на демонтаж троллейбусной контактной сети в Ярославле на 18 участках дорог, общая протяженность которых составляет более 28 километров. На работы планируют потратить порядка 32 миллионов рублей. Демонтаж предусмотрен в рамках программы «Чистое небо», которая предполагает освобождение улиц от проводов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Троллейбус Демонтаж Депутат
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Комментарии
37
Гость
1 час
Сочуствую тем, кто ездит на работу троллейбусом, если уб4рут провода. С большой вероятностью зимой троллейбусы встанут
Гость
1 час
Жители не хотят,чтобы провода снимали, могласно опросу,а президент четко сказал губернатору- " делать,то что людей бы устраивало",но пока а городе делается,то что кучку чиновников устраивает.
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Гость
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