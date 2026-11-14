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Происшествия Танкер на полном ходу врезался в круизный лайнер со 129 людьми на борту — туристы готовились сойти на берег

Танкер на полном ходу врезался в круизный лайнер со 129 людьми на борту — туристы готовились сойти на берег

Экстренные службы развернули спасательную операцию

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Пассажирский корабль перевернулся и частично затонул | Источник: ABC News / XПассажирский корабль перевернулся и частично затонул | Источник: ABC News / X

Пассажирский корабль перевернулся и частично затонул

Источник:

ABC News / X

В американском Новом Орлеане 160-метровый нефтяной танкер Atlantic Asphalt протаранил речной круизный лайнер American Heritage. На борту судна находились 129 пассажиров и члены экипажа, сейчас на месте аварии идет спасательная операция.

«Мы тесно координируем действия с Береговой охраной США и местными властями. Гостей и экипаж эвакуировали. Мы глубоко переживаем за каждого, кто оказался в этой ситуации», — говорится в сообщении судоходной компании American Cruise Lines (ей принадлежит пассажирский лайнер) в соцсети X.

Столкновение произошло в пятницу, 13 ноября, на реке Миссисипи у административного здания порта Нового Орлеана. Как уточняет телеканал ABC News, круизный колесный пароход причалил к берегу за два часа до аварии, и туристы в этот момент готовились сойти на берег. В этот момент в стоящий теплоход на полном ходу врезался танкер-битумовоз Atlantic Asphalt под флагом Маршалловых Островов.

После крушения людей в спасательных жилетах поднимают из воды | Источник: Devon Flanagan / NBC NewsПосле крушения людей в спасательных жилетах поднимают из воды | Источник: Devon Flanagan / NBC News

После крушения людей в спасательных жилетах поднимают из воды

Источник:

Devon Flanagan / NBC News

Очевидцы сняли на видео, как после удара лайнер заваливается набок. Люди в спасательных жилетах барахтаются в воде, а другие пассажиры цепляются за поручни накренившихся палуб.

Источник:

Randy Christie / Storyful

По данным телеканала CBS News, спасатели и пожарные вытащили из реки как минимум 14 человек. Всех спасенных сначала доставляли в здание администрации порта для первой помощи, а затем на машинах скорой помощи развозили по госпиталям, включая травматологический центр Университетского медицинского центра.

Как отмечает Fox Weather, температура воды в Миссисипи сейчас составляет около 19 градусов, что создает для оказавшихся в реке людей угрозу переохлаждения.

К спасательной операции подключились все экстренные службы города, полиция порта и Министерство внутренней безопасности США. Береговая охрана полностью перекрыла для судоходства трехмильный участок реки Миссисипи между 93-й и 96-й милями.

Вице-губернатор Луизианы Билли Нангессер распорядился подготовить 85 гостиничных номеров для эвакуированных туристов, а губернатор штата Джефф Лэндри экстренно выехал на место катастрофы.

О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу. Официальную причину, по которой экипаж танкера потерял управление и протаранил стоящее у причала судно, следователи еще устанавливают.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Луизиана Новый Орлеан США
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Комментарии
1
Гость
16 минут
А нам это надо? У нас своих проблем мало?
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