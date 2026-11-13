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Культура Умерла легенда Мариинского театра Нина Ухова: она танцевала в «Жизели», «Спящей красавице» и «Дон Кихоте»

Умерла легенда Мариинского театра Нина Ухова: она танцевала в «Жизели», «Спящей красавице» и «Дон Кихоте»

Ей было 95 лет

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Ухова посвятила Мариинскому театру почти 50 лет | Источник: Мариинский театр / MAXУхова посвятила Мариинскому театру почти 50 лет | Источник: Мариинский театр / MAX

Ухова посвятила Мариинскому театру почти 50 лет

Источник:

Мариинский театр / MAX

Скончалась балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств России Нина Ухова. Она более 20 лет танцевала на сцене Мариинки и воспитала несколько поколений артистов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Коллектив Мариинского выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, ее коллегам, друзьям и многочисленным воспитанникам. Нина Ухова посвятила театру и танцу всю свою жизнь», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что она воспитала десятки артистов Мариинского кордебалета.
Каждый, кто работал с Уховой, вспоминает ее с теплотой и благодарностью.

Нина Ухова родилась в 1931 году в Ленинграде. В 1950 году, сразу после выпуска из Ленинградского хореографического училища, она вошла в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова — нынешнего Мариинского театра. До 1972 года Ухова танцевала в классических балетах.

Зрители запомнили ее в ролях феи Сапфиров и феи Резвости в «Спящей красавице», Цветочницы в «Дон Кихоте», Монны и Зюльмы в «Жизели», а также в вариации из картины «Сон» в «Раймонде».

В 1972 году Ухова ушла со сцены и начала преподавать. До 1982 года она вела классы в Ленинградском хореографическом училище имени А. Я. Вагановой. Одновременно, с 1972 по 1977 год, работала педагогом-репетитором в Ленинградском Малом театре оперы и балета — нынешнем Михайловском театре.

В 1977 году Ухова вернулась в Мариинский театр балетмейстером-репетитором и проработала там почти полвека. За вклад в развитие балета в 1983 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011 году стала заслуженным деятелем искусств России.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дон Кихот Ленинград Мариинский театр Михайловский театр Россия
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