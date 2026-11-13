Умерла легенда Мариинского театра Нина Ухова: она танцевала в «Жизели», «Спящей красавице» и «Дон Кихоте»

Ухова посвятила Мариинскому театру почти 50 лет Источник: Мариинский театр / MAX

Скончалась балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств России Нина Ухова. Она более 20 лет танцевала на сцене Мариинки и воспитала несколько поколений артистов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Коллектив Мариинского выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, ее коллегам, друзьям и многочисленным воспитанникам. Нина Ухова посвятила театру и танцу всю свою жизнь», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что она воспитала десятки артистов Мариинского кордебалета.

Каждый, кто работал с Уховой, вспоминает ее с теплотой и благодарностью.

Нина Ухова родилась в 1931 году в Ленинграде. В 1950 году, сразу после выпуска из Ленинградского хореографического училища, она вошла в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова — нынешнего Мариинского театра. До 1972 года Ухова танцевала в классических балетах.

Зрители запомнили ее в ролях феи Сапфиров и феи Резвости в «Спящей красавице», Цветочницы в «Дон Кихоте», Монны и Зюльмы в «Жизели», а также в вариации из картины «Сон» в «Раймонде».

В 1972 году Ухова ушла со сцены и начала преподавать. До 1982 года она вела классы в Ленинградском хореографическом училище имени А. Я. Вагановой. Одновременно, с 1972 по 1977 год, работала педагогом-репетитором в Ленинградском Малом театре оперы и балета — нынешнем Михайловском театре.