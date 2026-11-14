В России могут установить лимит до 30 тысяч в месяц на банковские операции: кому готовиться к ограничениям

Новые ограничения объясняют борьбой с мошенниками Источник: Юлия Шипицина / NGS.RU

Банки могут обязать ограничивать переводы и пополнение счетов клиентам, которых заподозрят в сомнительных денежных операциях. Вносить наличными можно будет не более 30 тысяч рублей в месяц, столько же — получать переводами от других людей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы. Если документ примут, новые правила заработают с 1 марта 2028 года. В их тонкостях разбиралась «Фонтанка.ру».

Кто будет проверять переводы россиян

Новый документ появился в электронной базе Госдумы. Среди его авторов — председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Определять признаки подозрительных операций будет Центробанк совместно с Росфинмониторингом. Регулятор также сможет выявлять клиентов, чьи операции вызывают подозрения, и передавать информацию о них банкам. Если банк сам обнаружит у клиента сомнительные операции и получит соответствующие сведения от ЦБ, он должен будет ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня.

Для таких клиентов установят два отдельных лимита:

не более 30 тысяч рублей в месяц на внесение наличных на банковские счета и электронные кошельки;

не более 30 тысяч рублей в месяц на получение переводов от других физических лиц.

Ограничения будут распространяться и на операции в иностранной валюте — с пересчетом суммы в установленный эквивалент.

Сколько продлятся ограничения?

Срок действия ограничений банк определит самостоятельно, максимум — на один год. Если в течение трех лет после их снятия клиента снова заподозрят в сомнительных операциях, лимиты введут уже на два года. Закрыть счет и открыть новый в том же банке, чтобы обойти ограничения, не получится.

При этом банк будет обязан сообщить клиенту, почему и на какой срок ограничили операции, не позднее следующего рабочего дня. Решение можно будет обжаловать: сначала предоставить банку документы, подтверждающие законность операций. На рассмотрение обращения кредитной организации отводится семь рабочих дней. Если ограничения оставят в силе, клиент сможет обратиться в суд.

Зачем блокировать переводы?

Авторы инициативы объясняют необходимость новых мер борьбой с теневыми финансовыми операциями. По их словам, мошенники, нелегальные криптообменники, организаторы запрещенных онлайн-казино и торговли наркотиками всё чаще используют для расчетов обычные банковские счета физических лиц.

Чтобы обходить банковский контроль, они могут дробить переводы между десятками кредитных организаций и постоянно открывать новые счета. Предполагается, что обмен информацией между Центробанком и банками позволит быстрее выявлять такие схемы.

За неоднократное нарушение новых требований банкам будет грозить отзыв лицензии.

Какие лимиты на снятие налички и переводы есть сейчас?

В России нет единого федерального лимита на снятие наличных — каждый банк устанавливает свои правила. Максимальная сумма, которую можно снять за один календарный день: по обычным дебетовым картам это часто 100–300 тысяч рублей, по премиальным или с подпиской — выше (от 500 тысяч до 1 млн рублей). На одну операцию в разных банках лимит может составлять от 20 до 100 тысяч рублей. При этом нет ограничения на количество таких операций в день — вы можете снимать деньги несколько раз, пока не исчерпаете суточный лимит.

Лимит на снятие в течение календарного месяца в среднем для стандартных карт составляет около 1 млн рублей, для премиальных — 2–3 млн рублей.

Сколько денег можно переводить с карты на карту?

В России также нет единого лимита на все переводы. Через систему быстрых платежей без комиссии можно отправить до 100 000 рублей в календарный месяц. Если превысить лимит, банк возьмет комиссию: 0,5% от суммы, но не более 1500 рублей за операцию. При этом разовый перевод другому человеку технически может достигать 1 млн рублей, но банк вправе установить свой порог ниже. Также банк может задать суточный лимит по требованию ЦБ — не менее 150 000 рублей.