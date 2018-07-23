Алексей Костенко возглавлял УФСИН по Ярославской области с начала 2015 года до октября 2017

В истории со страшными пытками в ярославской колонии очень много вопросов возникает к бывшему руководству УФСИН, при котором и происходили эти страшные вещи.



В прошлом году, буквально через несколько дней после пыток, в ИК-1 приезжала проверяющая комиссия, в составе которой был и возглавлявший тогда региональный УФСИН Алексей Костенко. Уполномоченный по защите прав человека передал материалы проверки в прокуратуру, прокуроры в свою очередь внесли представление в адрес руководства УФСИН, но дальше дело не пошло. А в октябре Алексей Костенко перебрался в Тюмень.



Что известно о полковнике



Полковник внутренней службы Алексей Костенко возглавлял ярославский УФСИН с января 2015 года по октябрь 2017. В уголовно-исполнительной системе он с 1999 года, уже на службе получил высшее юридическое образование. Работал оперуполномоченным оперативного отдела омской колонии, через семь лет год отработал начальником омского следственного изолятора, после этого четыре года был начальником колонии в Калужской области. До Ярославля три года работал заместителем начальника УФСИН по Ставропольскому краю.



«Осуждённые умирают — они же люди»



До сих пор единственным скандальным происшествием, которое дошло до общественности, стали несколько самоубийств в 2012 году в колониях Ставрополья. За пару месяцев здесь свели счёты с жизнью двое осуждённых, ещё один заключённый погиб в пьяной драке, а 17-летний парень из воспитательной колонии скончался в реанимации. Тогда, общаясь с журналистами, Алексей Костенко объяснил «сезонным обострением» психических расстройств у заключённых.