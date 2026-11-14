«Мне жалко ребенка»: Гордон заподозрила неладное в поведении Самойловой после скандала с Джиганом

Гордон предположила, что Джиган и Самойлова могли придумать историю ради хайпа Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Телеведущая и юрист Катя Гордон раскритиковала Оксану Самойлову на фоне скандала с ее бывшим мужем — рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). Она упрекнула блогершу в отказе писать заявление в полицию после стрельбы и предположила, что историю с интервью раздули ради хайпа.

«Если ты и твои дети, тем более, стали жертвами насилия, то есть совершенно конкретные правовые алгоритмы, как с этим бороться. Мы пишем заявление, если дело касается детей, то в прокуратуру. Там их должны опросить. С помощью специалистов мы должны разобраться, что действительно произошло», — заявила Гордон в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Гордон подчеркнула, что у семьи были все ресурсы, чтобы решить ситуацию законным путем, не вынося ее на публику. Однако вместо этого историю сделали достоянием общественности.

Также телеведущая раскритиковала интервью со старшей дочерью пары, 15-летней Ариелой. По ее мнению, девочку посадили перед камерами, чтобы вызвать сочувствие аудитории.

«Когда вместо реальных действий возникает исключительно интервью, причем бледную девочку, подростка, ненакрашенную, сажают, дабы вызвать у большой аудитории сочувствие, — в этом есть что-то неверное, и мне жалко ребенка в первую очередь», — призналась Гордон.

Поводом для критики Кати Гордон стало интервью Ксении Собчак, в котором старшая дочь Самойловой Ариела впервые рассказала, как вместе с младшими детьми пряталась в доме во время ночной стрельбы.