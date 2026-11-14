Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

0 м/c,

 736мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Спор о троллейбусах
Новые парковки
Каталог новостроек Ярославля
Нападение в магазине
Буланова в Ярославле
Подорожает ли проезд?
Будущее ЦНТИ
Осень Будут ли снежными зимние праздники, подскажет погода 14 ноября — народные приметы

Будут ли снежными зимние праздники, подскажет погода 14 ноября — народные приметы

В этот день на Руси провожали осень, отмечали Кузьминки и устраивали девичьи посиделки

225
На Кузьминки по состоянию природы пытались определить, будет ли на дворе зимняя сказка на Рождество и Крещение | Источник: GPTНа Кузьминки по состоянию природы пытались определить, будет ли на дворе зимняя сказка на Рождество и Крещение | Источник: GPT

На Кузьминки по состоянию природы пытались определить, будет ли на дворе зимняя сказка на Рождество и Крещение

Источник:

GPT

Будут ли снежными Рождество и Крещение, наши предки пытались определить еще в середине ноября. Считалось, что погода 14 ноября может подсказать, сколько снега выпадет в зимние праздники. В этот день внимательно следили за осадками и другими природными явлениями, связывая их с погодой в самые холодные месяцы года.

В народном календаре 14 ноября называли Кузьминками, или Кузьмой-Демьяном. Этот день считался символической встречей зимы. К середине ноября запасы были убраны, а жизнь постепенно перемещалась с улицы в теплые избы.

Православная церковь в этот день вспоминает святых Косму и Дамиана Асийских, которых почитали как бессребреников и целителей. В народной традиции их считали также покровителями ремесленников, особенно кузнецов, и семейного благополучия.

Кузьминки нередко называли девичьим праздником. Молодые девушки собирались вместе, готовили угощения, приглашали гостей, пели песни и устраивали веселые посиделки. Одним из главных блюд считалась курятина, поэтому праздник был тесно связан и с домашней птицей.

Что нельзя делать 14 ноября

С Кузьминками связывали несколько запретов. Многие из них касались домашнего хозяйства, отношений между людьми и праздничных обычаев. По старинным поверьям, 14 ноября старались соблюдать следующие правила:

  • не отказывать в угощении гостям — считалось, что скупость в праздничный день может обернуться недостатком в доме;

  • не ссориться с близкими — верили, что разлад на Кузьминки способен затянуться надолго;

  • не обижать домашних птиц — кур в этот день особенно берегли, поскольку они занимали важное место в праздничных традициях;

  • не выбрасывать приготовленную праздничную еду — остатками старались распорядиться бережно, чтобы не навлечь нужду;

  • не заниматься тяжелой работой вместо праздничных посиделок — прежде всего это поверье относилось к девушкам, для которых Кузьминки были временем отдыха и общения.

В этот день домашней птице уделяли особое внимание, а курятина считалась традиционным праздничным угощением | Источник: GPTВ этот день домашней птице уделяли особое внимание, а курятина считалась традиционным праздничным угощением | Источник: GPT

В этот день домашней птице уделяли особое внимание, а курятина считалась традиционным праздничным угощением

Источник:

GPT

Что можно делать 14 ноября

Кузьминки были не только праздником, но и важной отметкой в крестьянском календаре. Основные осенние хлопоты подходили к концу, и появлялось больше времени для домашних занятий.

В этот день существовали такие обычаи:

  • устраивать девичьи посиделки — молодежь собиралась в специально подготовленной избе, готовила угощения и приглашала парней;

  • готовить блюда из курицы — птицу подавали к праздничному столу, а в некоторых местностях существовал обычай дарить кур родственникам;

  • заниматься рукоделием — после завершения полевых работ женщины возвращались к прядению, шитью и другим занятиям;

  • принимать гостей — совместная трапеза считалась важной частью праздника;

  • заботиться о домашней птице — проверять курятники, кормушки и готовить хозяйство к зимним холодам.

У Кузьминок была и своя необычная традиция: девушки могли на время получить в распоряжение отдельную избу для праздничных встреч. Продукты приносили сообща, а после застолья начинались игры, песни и танцы. Такие посиделки помогали молодежи знакомиться и общаться в сезон, когда сельскохозяйственных работ становилось меньше.

Народные приметы о погоде на 14 ноября

Кузьминки считались своеобразной границей между осенью и зимой. В народе говорили: «Кузьма-Демьян с гвоздем, Николай с мостом». Образ гвоздя связывали с первыми морозами, которые начинали сковывать землю, а мост — с установлением зимнего пути.

Особое внимание обращали на снегопад. Если 14 ноября шел снег, по народным приметам ожидали обильных осадков на Рождество и Крещение. Считалось, что снежные Кузьминки предвещают настоящую зимнюю погоду в январские праздники. А вот отсутствие снега в этот день само по себе не означало, что праздники обязательно будут бесснежными.

Еще одно известное наблюдение касалось неожиданного потепления. Если на Кузьминки устанавливалась теплая погода, считалось, что настоящие морозы еще задержатся. В некоторых вариантах приметы говорилось, что зима не вступит в полную силу до начала декабря.

Кузьминки считались девичьим праздником: молодежь собиралась за общим столом, пела песни и устраивала посиделки | Источник: GPTКузьминки считались девичьим праздником: молодежь собиралась за общим столом, пела песни и устраивала посиделки | Источник: GPT

Кузьминки считались девичьим праздником: молодежь собиралась за общим столом, пела песни и устраивала посиделки

Источник:

GPT

Со снегом связывали и прогноз на весну. Если к 14 ноября земля уже покрывалась снежным покровом, ожидали сильного половодья. Для крестьян это было важным наблюдением, ведь от количества талой воды зависели состояние дорог, разливы рек и сроки начала весенних работ.

Были у наших предков и другие погодные приметы на эту дату:

  • мороз 14 ноября — к скорому наступлению зимних холодов;

  • грязь на дорогах — к тому, что настоящая зима еще не установилась;

  • реки и водоемы начали покрываться льдом — к приближению устойчивых морозов;

  • деревья стоят в инее — к похолоданию;

  • снег ложится на еще не промерзшую землю — к возможному таянию снежного покрова.

Лунный календарь на 14 ноября 2026 года

14 ноября Луна находится в растущей фазе. По лунным календарям первая половина дня подходит для завершения начатых дел и укрепления уже достигнутых результатов. Позднее на первый план выходят общение, новые знакомства и поиск взаимопонимания. День связывают с желанием действовать самостоятельно, поэтому давление и попытки навязать свое мнение могут вызвать раздражение.

В субботу можно вернуть небольшой долг или закончить давно отложенную работу, не требующую дополнительных расходов. Также лунные календари рекомендуют встретиться с друзьями или договориться о совместном занятии, особенно если общение давно откладывалось. А вот одалживать крупные суммы и давать деньги в долг 14 ноября не советуют. Финансовые вопросы, предполагающие серьезные обязательства, лучше решать без спешки.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья Лунный календарь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Интересно, а как они определяли погоду на будущее по осадкам?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ест как Дюймовочка, пьет как крот»: свидание с девушкой из Сети обошлось ухажеру больше чем в 10 тысяч — при чем тут ушлые официанты
Степан
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Рекомендуем