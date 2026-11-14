Будут ли снежными зимние праздники, подскажет погода 14 ноября — народные приметы

На Кузьминки по состоянию природы пытались определить, будет ли на дворе зимняя сказка на Рождество и Крещение Источник: GPT

Будут ли снежными Рождество и Крещение, наши предки пытались определить еще в середине ноября. Считалось, что погода 14 ноября может подсказать, сколько снега выпадет в зимние праздники. В этот день внимательно следили за осадками и другими природными явлениями, связывая их с погодой в самые холодные месяцы года.

В народном календаре 14 ноября называли Кузьминками, или Кузьмой-Демьяном. Этот день считался символической встречей зимы. К середине ноября запасы были убраны, а жизнь постепенно перемещалась с улицы в теплые избы.

Православная церковь в этот день вспоминает святых Косму и Дамиана Асийских, которых почитали как бессребреников и целителей. В народной традиции их считали также покровителями ремесленников, особенно кузнецов, и семейного благополучия.

Кузьминки нередко называли девичьим праздником. Молодые девушки собирались вместе, готовили угощения, приглашали гостей, пели песни и устраивали веселые посиделки. Одним из главных блюд считалась курятина, поэтому праздник был тесно связан и с домашней птицей.

Что нельзя делать 14 ноября

С Кузьминками связывали несколько запретов. Многие из них касались домашнего хозяйства, отношений между людьми и праздничных обычаев. По старинным поверьям, 14 ноября старались соблюдать следующие правила:

не отказывать в угощении гостям — считалось, что скупость в праздничный день может обернуться недостатком в доме;

не ссориться с близкими — верили, что разлад на Кузьминки способен затянуться надолго;

не обижать домашних птиц — кур в этот день особенно берегли, поскольку они занимали важное место в праздничных традициях;

не выбрасывать приготовленную праздничную еду — остатками старались распорядиться бережно, чтобы не навлечь нужду;

не заниматься тяжелой работой вместо праздничных посиделок — прежде всего это поверье относилось к девушкам, для которых Кузьминки были временем отдыха и общения.

В этот день домашней птице уделяли особое внимание, а курятина считалась традиционным праздничным угощением Источник: GPT

Что можно делать 14 ноября

Кузьминки были не только праздником, но и важной отметкой в крестьянском календаре. Основные осенние хлопоты подходили к концу, и появлялось больше времени для домашних занятий.

В этот день существовали такие обычаи:

устраивать девичьи посиделки — молодежь собиралась в специально подготовленной избе, готовила угощения и приглашала парней;

готовить блюда из курицы — птицу подавали к праздничному столу, а в некоторых местностях существовал обычай дарить кур родственникам;

заниматься рукоделием — после завершения полевых работ женщины возвращались к прядению, шитью и другим занятиям;

принимать гостей — совместная трапеза считалась важной частью праздника;

заботиться о домашней птице — проверять курятники, кормушки и готовить хозяйство к зимним холодам.

У Кузьминок была и своя необычная традиция: девушки могли на время получить в распоряжение отдельную избу для праздничных встреч. Продукты приносили сообща, а после застолья начинались игры, песни и танцы. Такие посиделки помогали молодежи знакомиться и общаться в сезон, когда сельскохозяйственных работ становилось меньше.

Народные приметы о погоде на 14 ноября

Кузьминки считались своеобразной границей между осенью и зимой. В народе говорили: «Кузьма-Демьян с гвоздем, Николай с мостом». Образ гвоздя связывали с первыми морозами, которые начинали сковывать землю, а мост — с установлением зимнего пути.

Особое внимание обращали на снегопад. Если 14 ноября шел снег, по народным приметам ожидали обильных осадков на Рождество и Крещение. Считалось, что снежные Кузьминки предвещают настоящую зимнюю погоду в январские праздники. А вот отсутствие снега в этот день само по себе не означало, что праздники обязательно будут бесснежными.

Еще одно известное наблюдение касалось неожиданного потепления. Если на Кузьминки устанавливалась теплая погода, считалось, что настоящие морозы еще задержатся. В некоторых вариантах приметы говорилось, что зима не вступит в полную силу до начала декабря.

Кузьминки считались девичьим праздником: молодежь собиралась за общим столом, пела песни и устраивала посиделки Источник: GPT

Со снегом связывали и прогноз на весну. Если к 14 ноября земля уже покрывалась снежным покровом, ожидали сильного половодья. Для крестьян это было важным наблюдением, ведь от количества талой воды зависели состояние дорог, разливы рек и сроки начала весенних работ.

Были у наших предков и другие погодные приметы на эту дату:

мороз 14 ноября — к скорому наступлению зимних холодов;

грязь на дорогах — к тому, что настоящая зима еще не установилась;

реки и водоемы начали покрываться льдом — к приближению устойчивых морозов;

деревья стоят в инее — к похолоданию;

снег ложится на еще не промерзшую землю — к возможному таянию снежного покрова.

Лунный календарь на 14 ноября 2026 года

14 ноября Луна находится в растущей фазе. По лунным календарям первая половина дня подходит для завершения начатых дел и укрепления уже достигнутых результатов. Позднее на первый план выходят общение, новые знакомства и поиск взаимопонимания. День связывают с желанием действовать самостоятельно, поэтому давление и попытки навязать свое мнение могут вызвать раздражение.