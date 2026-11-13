Врач назвал первые признаки проблем с сосудами: какие симптомы должны насторожить — в видео

Богдан Олейник о том, как следить за здоровьем сосудов Источник: Городские медиа

Повышенное давление, ощущение «тумана» в голове, зябкость рук и ног — всё это может говорить о нарушениях в работе сосудов. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ Богдан Олейник.

По словам врача, первые тревожные звоночки часто остаются без внимания. А ведь за ними могут стоять более серьезные проблемы — вплоть до ограничения кровотока к сердцу или головному мозгу.

«Повышение артериального давления, несобранность, туман в голове — сложно сконцентрироваться. Это нарушение микроциркуляции. Зябкость рук или ног. Более серьезные проявления, когда уже ограничен кровоток, например, к сердцу — это боли за грудиной, стенокардические боли при нагрузке, когда человек волнуется. Или боли в ногах, когда человек идет», — пояснил Олейник.

Он добавил: головокружение и резкая слабость в ноге тоже могут быть симптомами сужения артерий, питающих мозг. Это уже повод не откладывать визит к специалисту.