Нового премьера европейской страны обвинили в вымогательстве и домашнем насилии: подробности

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии по отношению к бывшей жене Юдит Варге. Заявление в прокуратуру направила бывший депутат от партии «Фидес» Илона Экеш, сообщает агентство MTI.

В апреле 2026 года возглавляемая Мадьяром партия «Тиса» победила на парламентских выборах (141 из 199 мест). После этого он сменил Виктора Орбана на посту премьер-министра.

Обращение поступило в центральную следственную прокуратуру. По версии заявительницы, поводом стали высказывания Варги на слушаниях парламентской комиссии и материалы СМИ. Как утверждается в заявлении, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор с супругой без ее согласия. Впоследствии, по данным обращения, он использовал эту запись для шантажа вплоть до марта 2024 года.