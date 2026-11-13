Нового премьера европейской страны обвинили в вымогательстве и домашнем насилии: подробности

Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии по отношению к бывшей жене Юдит Варге. Заявление в прокуратуру направила бывший депутат от партии «Фидес» Илона Экеш, сообщает агентство MTI.
В апреле 2026 года возглавляемая Мадьяром партия «Тиса» победила на парламентских выборах (141 из 199 мест). После этого он сменил Виктора Орбана на посту премьер-министра.
Обращение поступило в центральную следственную прокуратуру. По версии заявительницы, поводом стали высказывания Варги на слушаниях парламентской комиссии и материалы СМИ. Как утверждается в заявлении, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор с супругой без ее согласия. Впоследствии, по данным обращения, он использовал эту запись для шантажа вплоть до марта 2024 года.
Экеш пишет, что под давлением угроз Варга отложила развод и согласилась на невыгодные для себя условия, что привело к материальному ущербу. Она просит прокуратуру проверить обстоятельства создания записи и изучить аудиофайл. Сама Варга на тех же слушаниях рассказывала об угрозах и психологическом давлении со стороны бывшего мужа.
Достижения
Словесный поток
Написать 1000 комментариев
Комментатор недели
Написать больше всех комментариев за неделю
Комментатор месяца
Написать больше всех комментариев за месяц